‘Milyar dolarlık ihracata hazırız’

Hükümetin bir maske ihracatına karşılık devlete bir maske hibe koşulunun kaldırılmasını bekleyen maske üreticileri, “Türkiye’de maske üretimi ciddi boyutlara ulaştı, risk kalmadı. Bu esnada Çin dünya pazarını ele geçirdi. İhracat kısıtının bir an önce kaldırılması halinde 3-4 ay içinde Türkiye’ye 1 milyar dolarlık döviz getiririz” çağrısı yaptı. Türkiye’nin en büyük maske üreticisi firmalarından MAG Maske Genel Müdürü Ayhan Gökmen, “Birçok ülke maske ihracatı hazırlığı yaptı, geç kalırsak 1 milyar dolarlık ihracatı başkaları yapacak” dedi. Gökmen, devletin 1 lira tavan fiyat getirdiği maskelerin üretim maliyetinin ise 40 kuruş civarında olduğunu söyledi.



HİBE YERİNE VERGİ

Gökmen, Çin’in dünyaya 13-15 cent’e yani 1 lira, 1.15 kuruşa maske ihraç ettiğini belirterek, “Bizim bir maskeye bir hibe koşulu nedeniyle fiyatımız yükseliyor. İhraç fiyat tekliflerimiz dünyadan geri dönüyor. Ama hibe koşulu kalkarsa 1 lira fiyatla dünya piyasasına girer, döviz sıkıntısı yaşanan bir süreçte, 3-4 ayda ülkemize 1 milyar dolar döviz getiririz. Bu şart kaldırılıp onun yerine yüzde 3-5 gümrük vergisi konulursa Çin’le yarışırız. Bu konuda geç kalınmaması lazım. Çünkü Bulgaristan, Romanya ve Bosna başta olmak üzere birçok ülke maske fabrikası kuruyor. Onlar pazara girmeden bizim satışlara başlamamız lazım” uyarısı yaptı. İhracatın, Türk halkının maske bulamamasına neden olacağı endişelerine ise Gökmen, “Yerli sanayicimiz maske makinesi üretmeye çoktan başladı bile, her gün yeni bir makine çıkıyor. O makinelerle de her gün neredeyse bir maske üretme tesisi kuruluyor. Belediyeler de günlük 1 milyonun üzerinde maske üretme kapasitesine ulaştı. Çok kısa bir sürede iç piyasa maskeye boğulur. Olağanüstü bir maske üretimi ve maske fazlası oluşacak” dedi.

MASKENİN MALİYETİ 40 KURUŞ

Uluslararası standartlarda, bakteri tutmayan ve vatandaşa satışına 1 lira tavan fiyat getirilen N95 cerrahi maskenin tanesinin en fazla 40 kuruşa mal edilebileceğini belirten Gökmen, “Maskenin bakteri tutmayan kumaşı 10 kuruş, işçiliği 10 kuruş, lastik ve teli 10 kuruş, diğer giderleri de 10 kuruş olmak üzere en fazla 40 kuruşa imal edilebilir. Düşük kar marjıyla 50-60 kuruşa da satılabilir” dedi.

ÖZEL KUMAŞTAN ÜRETİLİRSE YIKANABİLİR

Koruyucu maske yapımında kullanılan kumaşın aynı zamanda koltuk ve kanepe ile tulum gibi ürünlerin imalatında kullanılan kumaşın aynısı olduğunu belirten Gökmen, ancak bu kumaşın maske yapımında kullanılabilmesi için çok özel işlemlerden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gökmen, halka satılacak maskelerin hangi özellikte olmaları gerektiğini ise şöyle anlattı: “Maske kumaşına antibakteriyel ve antiseptik hale getirildikten sonra yüksek elektrik voltajı yüklenmesi gerekiyor. Bu işlemler uygulandıktan sonra kumaş N95 testi denilen bakteri tutunma testine (BFE) alınıyor. Dünya standardı olan bu testi geçen kumaş bakteriyi yüzde 95’in üzerinde tutabilir ve insanı koruyabilir. Bu maskeye elinizi dokunsanız da sorun olmaz, 2-3 defa da yıkanabilir. Kumaş kalınlığının da 3 katmandan oluşması ve metrekarede 0.75 gram altına düşmemesi gerekir. Toplamda 40 kuruş maliyetle N95 filtresiz standart cerrahi maske üretilebilir. Bu maskenin piyasada 1 lira ve altında bir fiyatla satılması normal. Ama düşük kar marjıyla çok daha uygun fiyatlara da satanlar olabilir.”