Milli Muharip Uçak 2023’te hangardan çıkıyor

Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesinin dolu dizgin devam ettiğinin altını çizerek18 Mart 2023’te HÜRJET ve ATAK-2’nin uçacağını, Milli Muharip Uçağın ise hangardan çıkacağını bildirdi.Kotil, Göksungur gibi projelerin de devam ettiğini anlatarak, şu an HÜRJET, Milli Muharip Uçak ve ATAK-2 üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı. HÜRJET’in Türkiye için çok özel ve önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Kotil, “Bu proje bize çok sayıda insan yetiştirdi. Bir uçak gemisinden kalkıp inebilmesi için bazı çalışmalar yaptık.” ifadelerini kullandı.



‘YANGINLARDA GÖREV ALIRIZ’

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, orman yangınlarında İHA’ların da çok fonksiyonlu olduğunu gördüklerinin altını çizerek, “İHA’ların gece görüş kameraları da var, her bir yangını nokta atışı olarak verdi. Orman yangınlarında erken uyarıda son derece başarılı oldu. Orman yangın konusunda bize hangi görev düşerse biz onları yapacağız” değerlendirmesinde bulundu. TUSAŞ tarafından kurulan kompozit tesisi ile dünya markası olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Kotil, tesisin ismi anılan bir tesise dönüştüğünü anlattı. Temel Kotil, TUSAŞ’ın Türkiye’nin teknoloji ve mühendislik merkezlerinden birisi olduğunu belirterek, Türkiye’de çok fazla mühendise ihtiyaç olduğunu ve TUSAŞ bünyesinde 10 bin mühendis çalıştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın