Microsoft'tan Fransa'ya 4 milyar euroluk yatırım

Haberin Devamı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, Pazar günü Fransa'da yapay zeka ve bulut bilişim altyapısını güçlendirme amacıyla veri merkezleri geliştirmek için dört milyar euroluk yatırım yapacağını duyurdu.



Microsoft başkanı Brad Smith, AFP'ye yaptığı açıklamada teknoloji devinin 41 yıl önceki gelişinden bu yana Fransa'ya yaptığı en büyük yatırım olduğunu söyledi.



Microsoft, Fransa'nın doğusunda yeni bir veri merkezi oluşturacak. Bunun yanında Paris bölgesi ve güneydeki Marsilya kentindeki mevcut tesisler genişletilecek.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi Pazar günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, e-ticaret devi Amazon'un Fransa'ya 1,2 milyar avrodan fazla yatırım yaparak 3.000'den fazla iş yaratacağını söylemişti.