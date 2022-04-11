MG’nin benzinli modelleri satışta

Haberin Devamı

Şirketten yapılan açıklamada, General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen iki farklı benzinli motorun Türkiye’deki MG ZS ürün gamına eklendiği bildirildi. Buna göre, 1.5 litrelik atmosferik motora sahip MG ZS Comfort 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle 449 bin liradan satışa sunuldu. 1.0 motora sahip 6 ileri otomatik şanzımanlı MG ZS Luxury’nun Türkiye satış fiyati ise 579 bin lira olarak belirlendi. Bu arada, ZS Luxury marka tarafından bagajındaki katlanır e-bisikletiyle “Trafiğe Çözüm” sloganıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Modelin yanında 55 kilometre menzile sahip bir elektrikli bisiklet de veriliyor. Öte yandan, MG ZS’in e-HS isimli iki farklı Plug-In Hybrid (şarj edilebilir hibrit) seçeneği de geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuştu.