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MG’nin benzinli modelleri satışta

#ZS EV#MG#Motor
MG’nin benzinli modelleri satışta

Geçtiğimiz yıl tamamen elektrikli modeli ZS EV’le Türkiye pazarına giriş yapan MG, bu modelin benzinli motora sahip iki yeni versiyonunu daha Türkiye’de satışa çıkardığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamada, General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen iki farklı benzinli motorun Türkiye’deki MG ZS ürün gamına eklendiği bildirildi. Buna göre, 1.5 litrelik atmosferik motora sahip MG ZS Comfort 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle 449 bin liradan satışa sunuldu. 1.0 motora sahip 6 ileri otomatik şanzımanlı MG ZS Luxury’nun Türkiye satış fiyati ise 579 bin lira olarak belirlendi. Bu arada, ZS Luxury marka tarafından bagajındaki katlanır e-bisikletiyle “Trafiğe Çözüm” sloganıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Modelin yanında 55 kilometre menzile sahip bir elektrikli bisiklet de veriliyor. Öte yandan, MG ZS’in e-HS isimli iki farklı Plug-In Hybrid (şarj edilebilir hibrit) seçeneği de geçtiğimiz aylarda satışa sunulmuştu.

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#ZS EV#MG#Motor

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