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Meyve sebzenin yarısı israf ediliyor

#Gıda Fiyatları#Pandemi#Ekonomianasayfa
Meyve sebzenin yarısı israf ediliyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Antalya Tarım Konseyi (ATAK), Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ’Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı Değerlendirme Toplantısı’ çevrimiçi yapıldı. Toplantı, ATAK Genel Sekreteri Gonca Ertokun moderatörlüğünde gerçekleşti.

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ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın örtüaltı tarımın başkenti olduğunu söyledi. Meyve ve sebze tüketiminin pandemi döneminde arttığını belirten Çandır, üretilen meyve sebzenin ise yüzde 50sinin israf edildiğine dikkat çekti. Geniş tarım toprakları, uygun iklimi, sebze ve meyve tarımında yetişmiş insan kaynağına sahip Türkiye'nin dünya sebze üretiminde 4. sırada, meyve üretiminde 5. sırada yer aldığını belirten Çandır, "Türkiye 2020 yılında 43.8 milyon dekar alanda sebze ve meyve üretimi yapmıştır. Bu alanlarda 31.2 milyon ton yaş sebze, 23.6 milyon ton yaş meyve üretmiştir. Bu ürünlerden de dünyaya 2.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

KARBON AYAK İZİ DÜŞÜK ÜRETİM

Antalya'nın sebze meyve üretiminde özel bir yere sahip olduğunu kaydeden Çandır, 2020 yılında 1.3 milyon dekar alanda sebze ve meyve üretimi yapılan Antalya'da 2 milyon ton meyve, 4.7 milyon ton sebze üretildiğini kaydetti. Çandır, Antalya'nın 2020 yılında yaş sebze meyve ihracatının 457 milyon dolar olduğunu anımsattı. Örtüaltı tarımın merkezi konumundaki Antalya'nın Türkiye örtüaltı varlığının yüzde 39una sahip olduğunu belirten Çandır, örtüaltı üretimin yaklaşık yarısının ihraç edildiğini söyledi. Çandır, Türkiye'de örtüaltında üretilen domatesin yüzde 62si, biberin yüzde 60ı, hıyarın yüzde 42si, patlıcanın yüzde 57si, muzun ise yüzde 41inin Antalyalı üreticiler tarafından üretildiğini kaydederken, yaş meyvede narenciye, avokado, çilek başta olmak üzere subtropikal çeşitlerde de önemli bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Çandır, iklim avantajları ve aşırı teknolojik olmayan, geleneksel ve doğal yapısı ağırlıklı olan üretim ve işleme metotlarıyla karbon ayak izi nispi olarak düşük olan Antalya'nın ’Yeşil Mutabakat’ koşullarına uyumlu üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Çandır, 2021 yılında sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirterek, toplantının tarım sektör için faydalı olmasını diledi.

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ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, pandemiyle birlikte tarıma ilginin arttığını belirtirken, Antalya'nın yaş meyve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerinin üretiminde şanslı ve önemli bir il olduğunu kaydetti. Karaca, Antalya'nın başta yaş meyve sebze olmak üzere tarım ürünleri ihracatında da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. İklim değişikliğine bağlı afetlerin arttığını, tarım sektörünün afetlerden yoğun şekilde etkilendiğini belirten Karaca, "Tarım sektörüyle uğraşanların işi çok zor. Üretimden, lojistiğe, ticarete kadar bir çok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Bizler sektörün risklerini azaltmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

GIDA FİYATLARI ARTTI

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, pandemine gıda fiyatlarının hızla arttığını, açlık ve gıda güvensizliğinin ise derinleştiğini söyledi. Beslenme ve gıda güvenliğiyle ilgili farkındalık yaratmak gerektiğini kaydeden Selışık, FAO'nun bu konudaki çalışmalarını anlattı. Bir yandan gıda fiyatları artarken, diğer yandan meyve ve sebzeye erişimde sıkıntılar yaşandığına belirten Selışık, gıdada yaşanan israfa ise dikkat çekti. Selışık, Meyve sebze kaybı azaldıkça sınırlı kaynaklarımızın israfı da azalacaktır" dedi. Yaş meyve sebze üretiminde aile çiftçiliğinin önemini vurgulayan Selışık, aile çiftçiliğinin sürdürülebilirliği için mevcut kaynakların ve tarımsal biyoçeşitliliğin korunması, çiftçilerin desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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SOFRALARA GÜVENLİ GIDA ULAŞTIRIYORUZ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Berdan Ber, 55 milyon tona yakın yaş meyve sebze üretimi olan Türkiye'nin üretiminin yüzde 49unu dünya halkları ile paylaştığını söyledi. Zirai mücadelede 99.7 başarı sağlayan Türkiye'nin kimyasal kullanımında İspanya, İtalya ve Fransa'dan sonra 4. sırada olduğunu belirten Ber, En güvenli yöntemlerle yaş meyve sebze üretiyor, kendi insanımıza ve dünya halklarına sunuyoruz. Bu konuda alkışlanması gereken bir başarı grafiğine sahibiz" dedi. Ber, BAİB olarak yeşil mutabakatı desteklediklerini belirtti

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#Gıda Fiyatları#Pandemi#Ekonomianasayfa

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