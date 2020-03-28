Meyve-sebze poşetlenerek satılacak

Buna göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. İl, ilçe ve beldede yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek. Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak. Bu husus pazar/satış yerlerinde görevlendirilecek zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek. Pazar yerleri en geç saat 19.00’a kadar faaliyet yürütebilecek. Pazar/satış yerlerinde belediyeler pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olacak.

İçişlere Bakanlığı, ayrıca genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.