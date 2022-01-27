Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak

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Yapılan araştırmalarda, iş dünyasının sanal ve arttırılmış gerçekliği buluşturan yeni online dünya Metaverse’e olan ilgisinin giderek artacağı belirtildi. B2Press Online PR Servisi’nin konuya dair incelediği araştırmalara göre, çalışanların yüzde 44’ü Metaverse’e geçmek istediğini, bunun üretkenliğini artıracağını ve yeni faydalar elde edececeğini ifade etti. Bazı tahminler ise Metaverse’nin 3 yılın sonunda 1 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, sanal evrenin iş dünyasındaki hakimiyetinin artmasıyla, gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı yaratılacağına dikkat çekiliyor.

1 TRİLYON DOLAR

Emlaktan tekstile, teknolojiden turizme birçok sektörüm iş modellerini Metaverse’e taşıdığı belirtilirken, Earth Web verileri ise 2020’de 46 milyar dolar olan sanal evrenin, 2024’e kadar 800 milyar dolar büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor. Bazı tahminler Metaverse’in 3 yılın sonunda 1 trilyon dolara ulaşacağına işaret ederken, sanal evrenin iş dünyasındaki hakimiyetinin artmasıyla, gelecek 5 yılda 10 bin iş alanı yaratılacağına dikkat çekiliyor. Sanal ve artırılmış gerçekliği birleştiren, fiziksel dünyanın sürükleyici bir uzantısı olduğu düşünülen Metaverse’ün, işletmeler için daha uygulanabilir ve etkileşimli deneyim alanları açacağı öngörülüyor. Çalışanların yüzde 44’ü ise şimdiden sanal evrene hazır olduğunu söylüyor.

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İŞ DÜNYASI HAZIRLANIYOR

Lenovo tarafından yapılan araştırmayı da inceleyen Online PR Servisi B2Press, buradaki çarpıcı sonuçları da paylaştı. Buna göre, çalışanların yüzde 51’i, bir işverenin yeni teknolojileri benimseme hızının, yeni teknolojik gerçekliklere hazır olduğunu gösterdiğini düşünüyor. Neredeyse yarısı ise Metaverse’te çalışmaya istekli olduğunu aktarıyor. Açıklanan veriler hem gelirlerini hem de verimliliklerini artırmak isteyen işletmeler için ise motivasyon kaynağı oluşturuyor.

ÇALIŞANLAR İSTİYOR

B2Press’in konuya dair incelediği araştırma verilerine göre, çalışanların yüzde 44’ü sanal evrene geçmek istediklerini, bunun üretkenliklerini artırarak yeni faydalar elde edebileceklerini söylüyor. Çalışanların yüzde 59’u ise işverenlerinin BT sistemlerine yeterince yatırım yapmadıklarını ve Metaverse’e geçiş yapacak kadar bilgiye sahip olmadıklarını ifade ediyor. Hem iş dünyası hem de devletler için geleceğin yeni yatırım alanı olarak görülen sanal evrene geçiş ise alışılageldik uygulamaların yeniden tasarlanmasını gerektiriyor.