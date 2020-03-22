MESS’ten 500 milyon TL’lik virüs desteği

Hafta başında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi destek paketinin ardından işverenler de harekete geçti. Arçelik, Renault, Bosch gibi sanayinin en büyük firmalarının üye olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), aralarında yaklaşık 500 milyon liralık maddi desteğin de yer aldığı işletmelere destek paketini devreye aldı. MESS Başkanı Özgür Burak Akkol, “Bu zor dönemde üyelerimizin yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ederek ilk kez bu büyüklükte bir destek planını uygulayacağız. Önceliğimiz tüm çalışma arkadaşlarımızın sağlığı. İstihdamı korumak ve işletmelerimizin ayakta kalması için her türlü desteğe hazırız. Biz inanıyoruz ki, birbirimize destek olarak bu günleri aşacağız” dedi.

25 MART’TA ÖDENECEK

Akkol paketin içeriğini Hürriyet’e anlattı. Bu çalışmaların başlangıç olduğunu söyleyen ve yeni destekler için de çalıştıklarını söyleyen Akkol, ilk aşamada üye destekleri vereceklerini belirtti. Üye desteğinin toplamının yaklaşık 500 milyon TL olacağını vurgulayan Akkol, “MESS Dayanışma ve Yardım Fonu’ndan karşılıksız üye desteğinde bulunmak amacıyla olağanüstü genel kurulumuzu toplama kararı almıştık ancak genel kurulların yapılması geçici olarak ertelendi. Yaptığımız temaslar ve görümeler sonunda ise üye desteği verilmesini sağlıyoruz” diye konuştu. Desteğin üye işletmelere can suyu olacağını vurgulayan Akkol, “Önümüzdeki yılın ve bu yılın desteklerini tek bir kerede 25 Mart’ta vereceğiz” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON MASKE

Süreç içinde maske kullanımının bir tedbir olarak önce çıktığını kaydeden Akkol, “Üyelerimizin işyerleri, çalışma arkadaşlarımız ve aileleri için ihtiyaç duyacağı maskelere kolay ve ücretsiz olarak ulaşabilmesi için toplamda 1 milyon adet maske alımı gerçekleştirdik. Maske talepleri için bizimle bağlantıya geçenlere hafta ortasında sevkiyat yapılmasını sağlayacağız” dedi.





TEKNOLOJİK ALTYAPI

Akkol paketin içindeki diğer destekleri de şöyle anlattı: “İş akışımızın ve hizmetlerimizin devamlılığı için gerekli önlemleri aldık. Uzaktan çalışma sistemleri ve online platformların desteğiyle üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Yaşadığımız süreçte önceden olduğu gibi üyemiz işverenlerin soruları yanıtlamaya ve sorunlarını çözecek önerilerde bulunmaya devam edeceğiz. MESS olarak tüm faaliyetlerimiz online ortamda, kesintisiz sürüyor. Ayrıca uzaktan çalışma için üye işyerlerimize teknik destek sağlayacağız. Bunun için MEXT projemiz kapsamında, teknoloji alanında iş ortaklığı yaptığımız kurumlardan özel bazı hizmetler aldık. Şirket başına kullanıcı limit olmaksızın, 6 aylık Microsoft Teams lisansını ücretsiz olarak sağlıyoruz. G-Suite ürünleri ve özellikleri de ücretsiz olarak sunulacak. Bu süreçte eğitimlerimiz de online olarak sürecek.”

PAKETTE NELER VAR

* Yaklaşık 500 milyon TL’lik destek

* 1 milyon maske dağıtımı

* Uzaktan çalışma için teknolojik altyapı

* Uzaktan eğitimler

* Hukuki ve teknik destek