Mesajı alan maske için eczaneye!

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasında alınan karara göre ücretsiz maskeler eczaneler tarafından dağıtılacak. Uygulama ilk olarak İstanbul’da daha sonra diğer illerde hayata geçirilecek. Konuyla ilgili İstanbul Eczacı Odası tarafından, “Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alınmıştır” ifadesi kullanıldı.

MESAJI BEKLEYİN

Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden halka dağıtılmasının yerinde bir uygulama olduğunu söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Burada vatandaşlarımızdan ricamız bu mesajları gelmeden eczanelere gitmemeleri yönünde. Çünkü henüz dağıtım tamamlanmamış demektir. Yine ayrıca bu aşamada vatandaşlarımızı maskesiz bırakmamak adına bu ücretsiz maskeleri vatandaşlarımıza ulaştırmak için gönüllü olan meslektaşlarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Maske dağıtımı nasıl yapılacak

- Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilecek maskeler üç büyük ilaç deposuna nakledilecek.

- Eczaneler ilaç depoları üzerinden maske talebinde bulunacak. Maskeler eczanelere ulaştıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonuna kısa mesaj ile bir kod gönderilecek.

- Vatandaşlar kendilerine gelen kısa mesajdaki kodu ile eczanelere başvurarak 10 gün için kişi başı 5 adet ücretsiz maske alabilecek. Eczacılar vatandaşa gelen kodu ilaç takip sistemi veya Reçetem sistemine kaydedecek. Uygulama maskelerin eczanelere ulaşmasıyla başlayacak.