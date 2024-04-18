Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki azalış 11 hafta sonra durdu ve yükselişe geçti. TCMB'nin toplam rezervleri 3 milyar 745 milyon dolar arttı.

TCMB verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan, 126 milyar 871 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER DE YÜKSELDİ

Brüt rezervler 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 15 milyar 455 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 294 milyon dolar artarak 19 milyar 749 milyon dolara çıktı.