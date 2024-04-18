×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv
Merkez Bankasının rezervleri yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 14:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 123 milyar 126 milyon 50 bin dolardan 126 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerindeki azalış 11 hafta sonra durdu ve yükselişe geçti. TCMB'nin toplam rezervleri 3 milyar 745 milyon dolar arttı.

TCMB verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan, 126 milyar 871 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER DE YÜKSELDİ

Brüt rezervler 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi. 

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi. 

Bir önceki hafta 15 milyar 455 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 294 milyon dolar artarak 19 milyar 749 milyon dolara çıktı. 

Gözden KaçmasınYabancılar hisse aldıYabancılar hisse aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkez Bankası#Döviz#Rezerv

BAKMADAN GEÇME!