Yabancılar hisse aldı

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Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 86,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 77,2 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 37,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

36.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 36 milyar 571,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 483,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 829,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 664,6 milyon dolar oldu.

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Şirket borçlanma senedi stokları 151,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.