×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Yabancılar hisse aldı

Güncelleme Tarihi:

#Borsa İstanbul#Hisse#Yatırımcı
Yabancılar hisse aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 14:36

Yurt dışı yerleşikler hissede alım yaptı.

Haberin Devamı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net alımları 86,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 77,2 milyon dolar olurken, net DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları net 37,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

36.5 MİLYAR DOLARLIK HİSSELERİ VAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 36 milyar 571,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 483,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 829,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 664,6 milyon dolar oldu.

Haberin Devamı

Şirket borçlanma senedi stokları 151,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Gözden KaçmasınMerkez Bankasının rezervleri yükseldiMerkez Bankası'nın rezervleri yükseldiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#Hisse#Yatırımcı

BAKMADAN GEÇME!