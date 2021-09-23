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Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu

#Merkez Bankası Rezervleri#Yurt Dışı Yerleşikler#Hisse Senedi
Merkez Bankası rezervleri 120,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Eylül haftasında 645 milyon dolar artarak 120 milyar 787 milyon dolara yükseldi. Yurt dışında yerleşikler de 89 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

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AA- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 17 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 759 milyon dolar artışla 81 milyar 420 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Eylül'de 79 milyar 661 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 114 milyon dolar azalarak 40 milyar 481 milyon dolardan 39 milyar 367 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 645 milyon dolar artışla 120 milyar 142 milyon dolardan 120 milyar 787 milyon dolara çıktı.

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YURT DIŞINDA YERLEŞİKLER 89 MİLYON DOLARLIK HİSSE ALDI

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 89 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 12,3 milyon dolarlık DİBS sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Eylül itibarıyla 23 milyar 143,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Eylül'de 22 milyar 999,5 milyon dolara geriledi.

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Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 334 milyon dolardan 7 milyar 388 milyon dolara yükseldi. ŞBS stokları ise 249,5 milyon dolardan 251,7 milyon dolara çıktı.

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#Merkez Bankası Rezervleri#Yurt Dışı Yerleşikler#Hisse Senedi