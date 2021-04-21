Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 71 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.



İhaleye 143 milyar 310 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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