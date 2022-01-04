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Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunu paylaştı

#Merkez Bankası#Fiyat Gelişmeleri Raporu#Enflasyon
Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunu paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunu paylaştı. Raporda, bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımalarının hissedildiği belirtilirken, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığı vurgulandı.

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Aralık ayı fiyat gelişmeleri raporunda, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatların özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda arttığı vurgulandı.

Raporun özetinde şu ifadelere yer verildi:

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 13,58 oranında artmış, yıllık enflasyon 14,77 puan yükselişle 2021 yılını yüzde 36,08 seviyesinde tamamlamıştır. Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda yükselmiş, enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı temel mal ve gıda alt grubundan gelmiştir. Bu dönemde birçok kalem üzerinde döviz kuru gelişmelerinin yansımaları hissedilirken, kur geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubunda fiyatlar özellikle dayanıklı tüketim malları öncülüğünde yüksek bir oranda artmıştır.

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Dayanıklı tüketim malları arasında da otomobil fiyatlarındaki artış dikkat çekmiştir. Gıda grubunda yıllık enflasyon taze meyve ve sebze kalemlerinde görece daha ılımlı seyrederken, girdi maliyetlerinin etkisiyle taze meyve ve sebze dışı kalemlerde kayda değer bir oranda yükselmiştir.

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Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde gerileme izlenirken, döviz kuru gelişmelerinin yansımalarıyla başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmiştir. Hizmet grubunda da yükselişler genele yayılırken, bilhassa lokanta-otel grubu fiyatlarındaki hızlanma gıda enflasyonundaki görünümün de etkisiyle belirgin olmuştur.

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Türk lirasındaki değer kaybı, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile tedarik zincirlerinde devam eden aksamalar neticesinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar oldukça güçlü seyretmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve ana eğilimleri belirgin bir yükseliş göstermiştir.

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Öte yandan Merkez Bankası Ekim ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisini paylaştı. Buna göre, finansal kesim dışındaki firmaların Eylül 2021 verilerine göre varlıklar 5 milyar 472 milyon dolar artarken, yükümlülükler 382 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 116 milyar 388 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Eylül 2021 dönemine göre 5 milyar 854 milyon dolar azaldı.

 

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#Merkez Bankası#Fiyat Gelişmeleri Raporu#Enflasyon

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