Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni modelini mi tanıtacak?

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu çalışmalarına son sürat devam ediyor. Gemlik’te kurulan fabrikada son aşamaya gelinirken bundan sonraki süreçte üretimin başlaması bekleniyor.



Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tanıtımlarına devam eden Togg, bu sefer ABD’nin Las Vegas eyaletinde Consumer Electronics Show’da sahne alacak.

Togg’un Twitter hesabından yapılan paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. 10 saniyelik kısa videoda bazı ipuçları yer aldı.



Paylaşılan tweette “Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız.” metni yer alırken videodaki otomobil bugüne kadar görülen SUV’dan farklı olarak karşımıza çıktı.





SUV araçta far ve tampondaki gündüz LED aydınlatmaları dışında herhangi LED unsur bulunmazken, videoda yer alan otomobilin ön difüzörünün altında sıralı ledler yer aldığı görülüyor.

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Ayrıca far tasarımı ve çamurlukla birleştiği noktalara baktığımızda SUV’daki far ve çamurluk tasarımından çok daha farklı bir otomobil karşımıza çıkıyor.Tampon tasarımı ise SUV’dakine benzeyen otomobilin sedan kasa tipine sahip olan model olabileceği ihtimalleri ön plana çıkmaya başladı. Bir başka dikkat çeken nokta ise kısa videoda görülen otomobilin tamponunda bumerang şeklinde gündüz farı bulunurken aydınlatmaları açıldığında tampondaki gündüz farlarının yanmadığı görülüyor.

SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TOGG adına tescillenmişti. Buradan da anlaşılabileceği üzere son tweette yer alan otomobilin sedan olabileceği ihtimalleri artıyor.Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV aracı olacak olan Togg’a ilgi her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi otomobilin yollara çıkmasını beklerken yapılan fuarlarda sergilenirken de büyük toplulukları kendisine çekiyor.