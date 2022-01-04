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Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni modelini mi tanıtacak?

#Togg#Yerli Otomobil#Sedan
Togg’dan heyecanlandıran paylaşım Yeni modelini mi tanıtacak
Burak TAŞÇI

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek olan tüketici elektroniği fuarı olan Consumer Electronics Show’da sergilenecek. ABD’ye giden yerli otomobil fuarda yerini aldı. Buna ilişkin olarak ise Twitter üzerinden kısa bir video yayımlandı. Videoda bugüne kadar tanıtılan SUV model görünümünden farklı bir otomobil olduğu fark edildi.

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Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu çalışmalarına son sürat devam ediyor. Gemlik’te kurulan fabrikada son aşamaya gelinirken bundan sonraki süreçte üretimin başlaması bekleniyor.

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tanıtımlarına devam eden Togg, bu sefer ABD’nin Las Vegas eyaletinde Consumer Electronics Show’da sahne alacak.
Togg’un Twitter hesabından yapılan paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. 10 saniyelik kısa videoda bazı ipuçları yer aldı.

Paylaşılan tweette “Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız.” metni yer alırken videodaki otomobil bugüne kadar görülen SUV’dan farklı olarak karşımıza çıktı.



SUV araçta far ve tampondaki gündüz LED aydınlatmaları dışında herhangi LED unsur bulunmazken, videoda yer alan otomobilin ön difüzörünün altında sıralı ledler yer aldığı görülüyor. 

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Togg’dan heyecanlandıran paylaşım Yeni modelini mi tanıtacak


Ayrıca far tasarımı ve çamurlukla birleştiği noktalara baktığımızda SUV’daki far ve çamurluk tasarımından çok daha farklı bir otomobil karşımıza çıkıyor.
Tampon tasarımı ise SUV’dakine benzeyen otomobilin sedan kasa tipine sahip olan model olabileceği ihtimalleri ön plana çıkmaya başladı. Bir başka dikkat çeken nokta ise kısa videoda görülen otomobilin tamponunda bumerang şeklinde gündüz farı bulunurken aydınlatmaları açıldığında tampondaki gündüz farlarının yanmadığı görülüyor.

Togg’dan heyecanlandıran paylaşım Yeni modelini mi tanıtacak


2021 YILINDA SEDAN DA TESCİL EDİLMİŞTİ

SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında TOGG adına tescillenmişti. Buradan da anlaşılabileceği üzere son tweette yer alan otomobilin sedan olabileceği ihtimalleri artıyor.

DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ

Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk SUV aracı olacak olan Togg’a ilgi her geçen gün artıyor. Milyonlarca kişi otomobilin yollara çıkmasını beklerken yapılan fuarlarda sergilenirken de büyük toplulukları kendisine çekiyor.

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#Togg#Yerli Otomobil#Sedan

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