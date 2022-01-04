Togg’dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni modelini mi tanıtacak?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu çalışmalarına son sürat devam ediyor. Gemlik’te kurulan fabrikada son aşamaya gelinirken bundan sonraki süreçte üretimin başlaması bekleniyor.
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da tanıtımlarına devam eden Togg, bu sefer ABD’nin Las Vegas eyaletinde Consumer Electronics Show’da sahne alacak.
Togg’un Twitter hesabından yapılan paylaşım ise dikkatlerden kaçmadı. 10 saniyelik kısa videoda bazı ipuçları yer aldı.
Paylaşılan tweette “Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız.” metni yer alırken videodaki otomobil bugüne kadar görülen SUV’dan farklı olarak karşımıza çıktı.
Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız. #USECASEMobility®️ #CES2022#Togg pic.twitter.com/rhqp2gCXjY— Togg (@TOGG2022) January 4, 2022
SUV araçta far ve tampondaki gündüz LED aydınlatmaları dışında herhangi LED unsur bulunmazken, videoda yer alan otomobilin ön difüzörünün altında sıralı ledler yer aldığı görülüyor.