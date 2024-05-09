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Merkez Bankası duyurdu: Yürürlükten kaldırıldı

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#Merkez Bankası#TCMB#Resmi Gazete
Merkez Bankası duyurdu: Yürürlükten kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 01:04

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam etmektedir. 6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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#Merkez Bankası#TCMB#Resmi Gazete

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