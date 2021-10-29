Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıkladı... ‘Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır’

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 yıl sonunda yüzde 11.8’e ve 2023 yıl sonunda ise yüzde 7.0 seviyesine geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini söyledi. Bu yıl sonu enflasyon tahmininin 4.3 puanlık güncellemesine yönelik olarak Kavcıoğlu, bir önceki rapor dönemine göre gıda fiyatları ve Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımlarındaki güncellemelerin enflasyon tahminini sırasıyla 2.1 puan ve 1.5 puan arttırdığını söyledi. Yönetilen/yönlendirilen fiyatların ise büyük ölçüde alkol-tütün kaynaklı olarak tahmini 0.3 puan yükselttiğini dile getiren Kavcıoğlu, çıktı açığındaki güncellemenin de tahmini 0.4 puan yukarı çektiğini dile getirdi.

SINIRLI ALAN AÇIKLAMASI

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Son faiz indiriminin ve karar metnindeki “sınırlı alan” ifadesinin hatırlatılması üzerine Kavcıoğlu, “Enflasyondaki artışı, arz şoklarından arındırarak, bugün geldiğimiz noktada indirime gitme nedenimiz bu arızi sıkıntıları arındırarak kendimize bir alan orda gördük. Bu arz şoklarının geçici olduğunu diğer Merkez Bankaları gibi biz de düşünüyoruz. Dolayısıyla gelişmelere göre yıl sonuna kadar buralardaki değişimleri arkadaşlarımız çalışıyor, onların yapacağı çalışmalar sonunda geçici olan bu durumun bize ne kadar imkan sağlayacağını, ne yönde gelişim göstereceğini hep beraber göreceğiz, bize sunacakları bilgiler ışığında kararımızı vereceğiz. Bütün kararları ekiplerimizin çalışması sonucu veri odaklı ve analizlere dayalı alıyoruz. Merkez bankalarının geçici olarak düşündüğü bu arz sıkıntılarını aynı şekilde değerlendiriyoruz” diye konuştu. Mevcut noktaya son 1 yılda sıkı para politikası uygulanarak gelindiğini vurgulayan Kavcıoğlu, “Enflasyonda, Türkiye’de gıda ve enerjiye dayalı artış söz konusu. Dolayısıyla buradaki talep ve arz şoklarını analiz ederek, ayrıştırarak bu noktada faiz indirimine gittik” diye konuştu. Kavcıoğlu, kur geçişkenliğinin bu dönem daha az olmasını beklediklerini, kur artışının enflasyona bir miktar yansıyacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

CARİ AÇIK VURGUSU

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Türkiye’nin en önemli problemlerinden birinin cari açık olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, “Cari açığın kapanması noktasında önemli bir fırsat Türkiye’nin önüne gelmiştir. Cari açığın kapanmasının temeli de kur artışını sağlayarak değil, böyle bir hedefimiz yok” dedi. Kur hedefi belirlemediklerini kaydeden Kavcıoğlu, “Cari denge sağlandığında kur üzerinde de denge sağlanacaktır. Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok, serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır” diye konuştu. Cari açığın kapatılmasının üretimden geçtiğini düşündüklerini anlatan Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin üretimini arttırıp, tedarik ve üretim sıkıntılarının yaşandığı ortamda bu fırsatı kaçırmaması lazım. Merkez Bankası olarak kurla değil, bizim elimizdeki reeskont kredilerindeki faiz oranlarını düşürerek, vadeleri uzatarak ihracatın ve üretimin artması noktasında destek vermeye çalışıyoruz. Şuna inanıyoruz, cari fazla verdiğimizde finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Türkiye’nin uzun yıllardır uyguladığı yüzde 5 cari açık, yüzde 5 büyüme ve yüzde 5 enflasyon politikası fiyat istikrarı ile çelişmiştir, sürdürülebilir olmamıştır. Merkez Bankası üzerine düşeni yapıyor, yapmakta ve yapacaktır. Tamamen veri analizi yaparak, sahada ve firmalarla yapılan görüşmelere göre, çok büyük sipariş, çok büyük yatırım ve üretim iştahı var. Dolayısıyla ihracatı artırıp cari fazla verince Türkiye’nin finansman sorunu daha net şekilde çözülmüş olacak. Bu da fiyat istikrarını sağlamış olacaktır.”

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ERKEN UYARI SİSTEMİ BİTTİ

Erken Uyarı Sistemi’ni bitirdiklerini de bildiren Kavcıoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Rekabet Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ve diğer ilgili kuruluşlarla, Gıda Ortak Platformu gibi bundan sonraki fiyat gelişmeleri ve ürün rekoltelerinde, diğer paydaşların da katılımıyla, bu yöndeki çalışmalarımız daha sağlıklı şekilde sürecek. Fiyatlar noktasında önemli katkı yapacağını düşünüyorum” dedi.

DÜNYADA MERKEZ BANKALARI BU KADAR TARTIŞILMIYOR

Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin bir soruya karşılık da Kavcıoğlu, “Merkez Bankası kanundan aldığı görevleri hakkıyla, hiçbir şeyden etkilenmeden hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Benim de herkesten ricam, dünyada hiçbir merkez bankası TCMB kadar tartışılmıyor. TCMB kadar şeffaf ve rakamlarını açık bir şekilde paylaşan çok az merkez bankası var. Dolayısıyla bu konuda destekleyici eleştiriler ve açıklamaların olması hem ülkemiz hem de Merkez Bankası açısından daha doğru olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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DÖVİZ HESAPLARINDA 40 MİLYAR ÇÖZÜNME VAR

Kavcıoğlu, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki oranına ilişkin bir soru üzerine, “Ters dolarizasyon gerçekleşiyor. Şu ana kadar döviz tevdiat hesaplarından 40 milyar dolara yakın çözünme var. Türk lirası mevduatına baktığımızda 300 milyar liranın üzerinde bir artış var” dedi. Merkez Bankası rezervlerinde yıl sonunda rekor beklendiğinin ve daha önce 136 milyar dolarlık bir rezerv miktarına ulaşıldığının anımsatılması üzerine de Kavcıoğlu, “Rezervlerle ilgili hedefimiz o rakamı yakalamak ve üzerine çıkmak. O konudaki planlamamız da devam ediyor, yakalayacağız gibi duruyor” dedi.

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