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Ekonomi
Adem YILDIZ/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Merakla beklenen hatta test sürüşleri başladı! Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

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Merakla beklenen hatta test sürüşleri başladı! Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek
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Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı test sürüşleri başladı. Test sürüşlerinin 3 hafta süreceği yüksek hızlı tren projesiyle seyahat süresi 35 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 237 kilometrelik Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) Hızlı Tren Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Konya- Karaman hattının 102 kilometrelik kısmı üzerinde test sürüşlerine dün Çumra İstasyonu’ndan başlanıldığını duyurdu.

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Yapım çalışmasına 2012 yılında başlanan Konya- Karaman hat kesiminde; altyapı, üstyapı, elektrifikasyon işleri ile istasyon düzenleme işleri tamamlanarak, elektrikli olarak işletmeye alındı. Bu hat kesiminde planlandığı şekilde ve kademeli olarak sinyalizasyon testlerine dün itibariyle başlandı.

Merakla beklenen hatta test sürüşleri başladı Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

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İlk olarak Kaşınhan-Çumra İstasyonları arasında başlanan dinamik tren testleri, 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Sinyalizasyon sistemi test prosedürüne uygun olarak yürütülen çalışmalarda açık hat ve istasyon içi sinyalizasyon sistemlerini ayrı ayrı testleri demir yolu aracı ile yapılıyor.

Merakla beklenen hatta test sürüşleri başladı Seyahat süresi 35 dakikaya düşecek

Test sürüşleri 15 Mart’a kadar devam edecek. Mayıs ayı sonu itibariyle de işletmeye açılacak 102 kilometre uzunluğundaki hatta yük taşımacılığı da yapılacak.

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Konya- Karaman- Ulukışla YHT projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri hızlı demir yolu ağlarına bağlanmış olacak. Hat işletmeye açıldıktan sonra Karamandan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden Ankara veya İstanbul’a YHT ile ulaşım sağlayabilecek. Konya- Karaman hattı arasında 21 araç alt geçit, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor.

 

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