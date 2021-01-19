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Ekonomi
Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Dev projede son 4 metre! Türkiye'nin en yükseği olacak

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Dev projede son 4 metre! Türkiye'nin en yükseği olacak
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Çoruh Nehri'nin üzerinde hayata geçirilen tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek projesi olacak Yusufeli Barajı'nda son 4 metre kaldı. Proje aynı zamanda dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı sürüyor.

Dev projede son 4 metre Türkiyenin en yükseği olacak

1915 Çanakkale Köprüsünde kedi yolunun büyük kısmı tamamlandı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun büyük kısmı tamamlandı

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ’çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Dev projede son 4 metre Türkiyenin en yükseği olacak

Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasının beton imalatında sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 271 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Dev projede son 4 metre Türkiyenin en yükseği olacak

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Kuraklığa karşı 25 yeraltı barajı

Barajda şu ana kadar ise 3,95 milyon metreküp beton kullanıldı. 2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

Dev projede son 4 metre Türkiyenin en yükseği olacak

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