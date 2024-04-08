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Menüsünde fiyat yazmayana ceza yağdı

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#TİCARET Bakanlığı#Menü#Fiyat Listesi
Menüsünde fiyat yazmayana ceza yağdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

TİCARET Bakanlığı lokanta, kafe, pastane ve restoranlarda fiyat listelerini görünür şekilde asmayan, müşteriye bildirmeksizin yeme içme ücretlerine ilave ‘servis’ ücreti alan işletmelere ceza yağdırıyor.

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Mart ayında İstanbul’da bir kafe zincirinde, menüdeki bazı ürünlere ait fiyat bilgisi bulunmadığı ve servis ücreti alındığı tespit edildi. 384 ürün için toplamda 834 bin lira para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada aralık ayında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını anımsattı.

Menüsünde fiyat yazmayana ceza yağdı

FİYAT LİSTESİ ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ

Bu yönetmelikle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere, tarife ve fiyat listelerini işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asma zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Yönetmelik değişikliğinin ardından esnafın bilgilendirildiği, 81 il müdürlüğünün de denetim yaptığı belirtilen açıklama şöyle devam etti:

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HER BİR AYKIRILIĞA 2 BİN 172 LİRA CEZA

“Mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alınacağına dair bilginin bulunmamasına rağmen servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır. İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmeleri faydalı olacaktır.”

 

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#TİCARET Bakanlığı#Menü#Fiyat Listesi

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