Mega teknoloji koridoru kuruldu! İki ülke dört şehri kapsıyor

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İnovasyon ekosisteminin yerel ve uluslararası kaynaklarla beslenmesinin yolunu açacak Mega Teknoloji Koridoru kuruldu. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2019’da hayata geçirilen Bilişim Vadisi; Kocaeli’den İstanbul’a, oradan İzmir ve Bakü’ye ulaştı. Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü’nün resmi açılışları için İzmir’de tören düzenlendi.

Açılış törenini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Her iki bakan da bu açılışlarla Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü olan Bilişim Vadisi’nin uluslararası marka olma yolunda önemli bir adım attığının altını çizdi.

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Mustafa Varank - Muharrem Kasapoğlu

‘İZMİR EN ÖNDE KOŞACAK’

Bilim ve bürokrasi dünyasından katılım olan törende Bilişim Vadisi ve Mega Teknoloji Koridoru tanıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, konuşmasında Bilişim Vadisi ile İzmir’in bundan böyle milli teknolojinin de öncüsü olacağına vurgu yaptı. Kasapoğlu, şunları söyledi: “Türkiye artık hayallerine yürüyen bir ülke. Havada, karada, denizde nerede olmak gerekiyorsa oradayız. Bu ülkenin evlatlarıyla oradayız. Bu ülkenin hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmayan, birbirinden kıymetli, yüreği zengin, gönlü zengin evlatlarıyla oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz.”

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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK TEKNOPARKI

Bilişim Vadisi markasının 2019’dan bu yana önemli katkılar yarattığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuşmasında, Mega Teknoloji Koridoru ile Bilişim Vadisi’nin İzmir, İstanbul ve Bakü’ye genişletildiğini ifade etti. Varank, “Hatırlarsanız Türkiye’nin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin açılışını, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2019 ‘da gerçekleştirmiştik. 3.5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu olan Bilişim Vadisi şu an ülkemizin en büyük teknoparkı. Bilişim Vadisi kuruluşundan bu yana, savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıların sivil alana taşınmasına öncülük ediyor. Mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar birçok kritik sektörde İstanbul ve Kocaeli kampuslarında 500’e yakın firma vadimizde yer alıyor” dedi.

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İZMİR’DE 6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

BİLİŞİM Vadisi İzmir 63 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak. 6 binden fazla kişiye istihdam sağlayacak. Bakan Varank, “Burada sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve oyun teknolojilerine odaklanacak güçlü bir platform olarak ön plana çıkacak.

Mega Teknoloji Koridoru uluslararası alana uzayarak Bakü’ye kadar genişledi. Böylece, Bilişim Vadisi’ni uluslararası marka yapma yolunda önemli bir eşiği daha aşmış olduk. Bu koridor ile Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü arasında teknolojik ve ekonomik ilişkiler gelişecek, karşılıklı tecrübe aktarımı güçlenecek. İşbirliği ve ortaklıklar teşvik edilerek yeni teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesine katkı sağlanacak” diye konuştu.

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SİVİL TEKNOLOJİLER ODAKTA

İLK olarak Kocaeli’de kurulan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin savunma sanayisinde kaydettiği başarının sivil teknolojilere aktarılmasını amaçlıyordu. Yerli otomobil Togg’a da ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi; Kuluçka İşletme Merkezi, Dijital Oyun ve Animasyon Kümelenme Merkezi, Türkiye Açık Kaynak Platformu, Hızlandırma Programları ve 42 Yazılım Okulları’yla teknoloji ve inovasyon ekosisteminde adını sıkça duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kocaeli, İstanbul, İzmir ve Bakü kampuslarıyla Türkiye’nin mevcut jeopolitik avantajlarını jeoteknolojik olarak da güçlendirmeyi hedefleyen Bilişim Vadisi, üniversitelerle geliştirdiği projeler, güçlü markalarla sürdürdükleri işbirlikleri ve girişimcilere sağladığı avantajlarla dikkatleri çekiyor. Bilişim Vadisi’nin Kocaeli ve İstanbul kampüsleri, toplamda 475 firmayı bünyesinde barındırıyor. Halen 530 projenin sürdüğü kampuslarda bugüne kadar 314 proje tamamlandı.”