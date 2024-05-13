Meclis’in bu haftaki gündemi fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları olacak... Teklifte tedarikçiye yaptırım var

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MECLİS komisyonundan geçip Genel Kurul’un gündemine gelen torba teklif, kooperatifçilikten büyücülüğe kadar geniş yelpazede düzenlemeler içeriyor. Teklifin bu hafta yasalaştırılması hedefleniyor. Perakende Ticaret Yasası’nda yapılacak değişiklikle; üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere; fahiş fiyat uygulaması ve stokçuluk halinde verilecek cezalar 1 milyar liraya kadar çıkabilecek. Bir takvim yılı içinde üç kez stokçuluk yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler 6 güne kadar kapatılabilecek.

Bir yıl içerisinde kesilecek toplam para cezasının üst sınırı küçük ölçekli işletmede 20 milyon liraya, orta ölçeklide 200 milyon liraya, büyük ölçeklide bir milyar liraya ulaşabilecek. Fahiş fiyatta her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza kesilecek. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerce, piyasada darlık yaratıcı, serbest rekabeti bozucu ve tüketicinin mala ulaşmasını engelleyici uygulamalarda ceza miktarı, yine her bir aykırılık için 1 milyon ila 12 milyon lira arasında olacak.

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Lisanslı depoculuk tarifesinin üzerinde ücret talep eden, tahsil eden, ürün miktarında kesinti yapan işletmeler 250 bin lira ile 1 milyon liraya arasında ceza ödeyecek. Kapalı pazar yerlerindeki satış tezgâhları artık kiralanmayacak. Pazar tezgâhları sadece tahsis usulüyle kullandırılacak. Böylece tezgâh simsarcılığının kaldırılması ve pazarcı maliyetinin azaltılması amaçlanıyor. 3 Mayıs 2024’ten önce tesis edilen tezgâhlardaki kiracılık hakları, önceden tanınan sürenin sonuna kadar devam edecek.

BÜYÜCÜLÜKLE MÜCADELE

Tüketicinin Korunması Yasası’ndaki değişiklikle Reklam Kurulu’nun internet sitelerine yönelik erişimi engelleme yetkisi de genişletiliyor. Bu alanda daha önce getirilen, ancak Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümler yeniden düzenleniyor. E-ticarette gittikçe yayılan falcılık, büyücülük ve pos tefeciliği gibi yasaya aykırı faaliyetlerin durdurulması amaçlanıyor. Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatcı ve yanıltıcı reklamlara 24 saat içinde erişim engeli uygulayacak. Muhatap şirket bildirimi alacak şartları sağlamıyorsa doğrudan erişim engeli konulacak. Teknik olarak içeriğe erişimin engellenemediği veya engelleme yoluyla aykırılığın önlenemediği durumlarda internet sitesi tümden kapatılacak.

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KRİPTO REGÜLASYONU GELİYOR

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı ile AK Partili yetkililerin uzun süredir üzerinde çalıştığı kripto varlıklarla ilgili teklifin de bu hafta Meclis’e sunulması bekleniyor. Blokzincir tabanlı sistemler üzerinden merkeziyetsiz ve aidiyetsiz çalışan kripto varlıklar Türkiye’de ilk kez yasal disipline bağlanacak.

Teklifle MiCA olarak adlandırılan AB’nin bu alandaki düzenlemesine genel uyumun sağlanması hedefleniyor. Teklifle geniş anlamda kripto varlıkların tanımı yapılacak. Varlıkların ihraç, dağıtım ve alım satımını yapanların uyacakları kurallar belirlenecek. Düzenlemeyle, “Hukuki belirsizliğin giderilmesi, tüketicinin korunması, gelişmeye açık-adil rekabetin desteklenmesi ve finansal istikrarın sağlaması” amaçlanıyor.