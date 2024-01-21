Mavi Vatan için imza vakti! 2 yıl içinde tamamlanacak

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Proje ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin arttırılması, bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması, Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulacak ‘Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi projesi hayat geçiriliyor.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliği artırılacak ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması sağlanacak. Vatanımız da çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı ‘Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS)’ işinin Bakanlığımız Yatırım Programına dâhil edildi. Çalışmalar Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.



‘TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARI’ BİLGİLERİ ‘GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİNE’ AKTARACAK

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GTH Sisteminin ana bileşeni olan Trafik Gözetleme İstasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için; radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (GTHM) gönderilecek.

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GTHM'ler GTH alanlarında bulunan merkezlerde yer alıyor. Bu merkezler operasyonel olarak gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirecek.