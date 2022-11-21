Matrah Dalgası: İlk kez tarih verildi, otomotiv pazarında beklenti arttı

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Sıfır otomobillerin hangi ÖTV dilimine gireceğini belirleyen matrah limitlerinin (vergisiz fiyat) güncellemesinde, 1 Aralık tarihinin işaret edilmesi otomotiv pazarında dalgalanma yarattı. Daha önce pazarda beklenti yaratmamak adına duyuru yapılmadan güncelleştirilen matrah limitleri için ilk kez bir takvimin belli olmasının ardından sıfır araç almak isteyen bazı tüketiciler beklemeye geçti. Bazı tüketiciler ise bayi yetkililerini “KDV dahil aracın fiyatını ödeyelim ancak tescilini 1 Aralık’tan sonra yapın” diye aramaya başladı. Matrahların ne kadar arttırılacağının belirsizliğini koruduğunu vurgulayan uzmanlar, güncellemenin muhtemelen orta ve küçük sınıftaki otomobilleri kapsayacağının altını çizdi. Söz konusu otomobil sınıfındaki otomobillerdeki indirim beklentisi ise yüzde 7 ila 10 arasında değişiyor.

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10 günlük takvimle beraber belirsizliğin devam ettiğinin altını çizen Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan:

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10 GÜN TESCİL YOK

“Tüketiciler dikkatli olmalı. Çünkü ne kadar indirim geleceğini, güncelleme oranını bilemiyoruz. Şu anda birçok 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip otomobilin vergi öncesi fiyatı 200 bin TL’yi geçtiği için yüzde 80 ÖTV dilimine giriyor. Bayiler olarak muhtemelen 1 Aralık’a kadar baskı altında olacağız. Birçok kişi KDV dahil ödeyip tescilini sonradan yaptırmak isteyecektir” dedi. Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin ise, “Kabaca bir hesap yaptık. Aracın modeline göre piyasada yüzde 7 ila 10 arasında bir fiyat gerilemesi olabilir. Bunun ötesinde bir şey olmasını çok beklememek lazım” açıklamasında bulundu.

OYDER: BİR AN ÖNCE YAPILMALI DEDİK

matrah güncellemesinde ileri sürülen 1 Aralık tarihi Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında önceki gün gerçekleştirilen toplantı sonrası ortaya çıktı. Toplantı sonrasında açıklama yayınlayan OYDER Başkanı Altuğ Erciş, özetle şöyle dedi: “Ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik. Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler.”

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BAYİLERDE TELEFONLAR SUSMUYOR

1 Aralık tarihinin duyulmasının ardından birçok tüketici bayileri arayarak durumu öğrenmeye ve 10 gün sonrası için pozisyon almaya başladı. İstanbul İstinye’de bulunan bir otomotiv bayi yetkilisi, “Telefonlar susmuyor. Daha çok kısa süre önce satın alanlar ve bu ay sonuna kadar aracını teslim alacak olanlar arıyor. Birçok kişi de ‘KDV dahil aracın tüm fiyatını peşin ödeyelim ama tescil etmeyin. Tescili 1 Aralık’tan sonra yaparsınız’ diyor. İndirimi bekleyen yeni müşteriler de var. Yeni müşterilerin sayısı da artıyor. 10 gün artık otomotiv teslimi için uzun bir süre değil. Zaten birçok modelde tedarik sorunu sürüyor. Bu ay yapacağımız teslimatlar önceden belliydi. Sadece tescil süresi uzayabilir” dedi.

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OTOMOTİVDE ÖTV NASIL BELİRLENİYOR?

120 bin TL ve altı: %45

120-150 bin TL: %50

150-175 bin TL: %60

175-200 bin TL: %70

200 bin TL üzeri: %80

Not: Vergi öncesi fiyatları temsil eder. 1.6 ve altı motor hacimleri için geçerlidir.

ÇİNLİLERİ ‘BENZİNLİ’ SATMAYA İKNA ETTİ

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Çinli SAIC bünyesindeki İngiliz MG markası, Avrupa pazarındaki ilk benzinli modeli HS’in satışına Türkiye’den başladı. Doğan Trend CEO’su Kağan Dağtekin, “HS dünyada 100 bin adetlerde satan bir modeldi. Ortadoğu’daki Uzakdoğulu markaların tahtını sallıyordu. Marka ise elektrikli imajını zedelememek adına bu modeli Avrupa’da satmayı düşünmüyordu. Biz Türkiye olarak yüksek talebi arkamıza aldık ve diğer ülkeleri cesaretlendirdik. ‘Bunu mutlaka satmamız’ lazım dedik. Gelinen noktada MG benzinli modelini Türkiye’den başlayarak İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya pazarlarına sokma kararı aldı” diye konuştu.

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‘ARTIK BİZİ DE DİNLİYORLAR’

C-SUV segmentindeki HS’in geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında, şirketin Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal ile gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağtekin, Türkiye’de MG satışlarına 2021 yılı başında elektrikli SUV ZS ile başladıklarını hatırlatarak, “İlk yıl 250’den korkarken 468 adet elektrikli sattık. Bu sene ürün gamına eklenen modellerle 800’ün üzerinde satışa ulaştık. HS’in Avrupa’daki ilk lansmanını Türkiye’de yapıyor olmamız bu performansa da bağlı. Uzun vadeli stratejileri konuşurken bizim de görüşümüzü aldıkları bir noktaya geldik” ifadelerini kullandı.

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Tibet Soysal - Kağan Dağtekin

2025 HEDEFİ 10 BİN

HS’in Türkiye’de en çok sattıkları araç olacağını da belirten Dağtekin, sözlerini şu şekilde devam etti: “Son iki ayda 500 adet HS satma hedefimiz var. 2023’te sadece HS’ten bin 500 adet olmak üzere toplam satışlarımızı 4 bin adede çıkarmayı hedefliyoruz. Bu adedin yarısı ise elektrikli araçlar olacak. 2025 yılında yüzde 2’lik pazar payına yaklaşarak 10 bin adetlik satışı yakalayabiliriz. HS, markanın bu yolda amiral gemisi olacak.” Tibey Soysal da, ZS EV’nin yıl sonu veya 2023 başında, MG 4 ve Marvel’in 2023 ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacağını söyledi.

EURO NCAP’TEN 5 YILDIZ ALDI

MG’nin C-SUV segmentindeki modeli HS’in benzinli versiyonu, Türkiye’ye 158 HP’lik 1.5 litrelik motor ve iki farklı donanım seçeneğiyle geldi. Premium detayları, yalıtım özellikleri ve geniş hacmiyle dikkatleri çeken modelde, MG Pilot adı verilen teknolojik sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Model ayrıca güvenlik testi Euro NCAP’ten 5 yıldız almasıyla da öne çıkıyor. Benzinli HS, ‘Comfort’ donanımıyla 890 bin TL, ‘Luxury’ donanımı ile ise 980 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.