Maskeciler Rekabet Kurulu önünde savunma yaptı: Hammadde fiyatları yüzde 600 arttı

Pandemi nedeniyle dün online yapılan sözlü savunma toplantısına 7 firma katılırken, soruşturma heyeti 13 firmanın 4. maddeyi ihlal etmediği tespitini Kurul’a bildirdi. Heyet, soruşturma sürecinde kayıt dışı ticaretle ilgili bilgi ve belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na; fahiş fiyatla ilgili olanları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’yla paylaşılması önerisinde bulundu. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, nihai kararın 6 Ocak’a kadar açıklanacağını duyurdu.

REKABET BOZULDU

Firma temsilcileri ve avukatları Rekabet Kurulu üyeleri önünde, N95 cerrahi maskelerin en önemli maliyet unsurunu oluşturan Meltblown kumaşın kilogram fiyatının 4-5 dolardan 30 dolara, Spunbond kumaşın da 2.5 dolardan 8 dolara, diğer bir hammadde olan sektörel kumaşın da 0.49 ila 1 lira olan metrekare fiyatının 5.6 liraya yükseldiğini bildirdiler. Üreticiler maske fiyatlarını birlikte belirlemediklerini, kumaş fiyatlarında yüzde 600’e varan oranlarda artışlar yaşandığına dikkat çekti. Firmalar, bu dönemde ortaya çıkan yüksek fiyatlar nedeniyle pazara çok sayıda yeni oyuncunun girdiğini, kalitesiz üretimle rekabeti bozduklarını anlattı.

KAYIT YAPILMALI

Honnes Sağlık ve Endüstriyel Ürünleri A.Ş avukatı Mehmet Salan, piyasada rekabet sorunu bulunmadığını ancak kamu sağlığını bozabilecek durum olduğunu söyledi. Av. Salan, piyasada satılan tam cerrahi maskelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu takip sistemine kaydedilmesi, biyouyumluluk, filtreleme gibi birtakım testlerden geçirilerek satışının yapılması gereğine dikkat çekti.