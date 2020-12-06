MASAK’tan karapara aklama uyarısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi, mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için bazı meslek gruplarına yönelik uyarılarda bulundu. Kurul, döviz bürolarına, emlakçı, galerici ve kuyumculara getirilen yükümlülükler ve risklere yönelik broşürler hazırladı. AA muhabirinin MASAK'ın broşürlerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu meslek mensuplarının, işlem yapan müşterileri ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etme yükümlülüğü bulunuyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMLERİ BİLDİRİN

Müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulduğunda, tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bunların doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle müşterilerin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi gerekiyor. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması önem taşıyor. Söz konusu meslek mensuplarının, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yaptıktan sonra edindikleri bilgi ve bulguları Şüpheli İşlem Bildirim Formu (ŞİB formu) doldurarak MASAK Başkanlığına bildirmeleri gerekiyor. Şüpheli işlemlerin herhangi bir parasal sınırı bulunmuyor, teşebbüs aşamasında kalan işlemler dahi MASAK’a bildirilebiliyor.

GAYRİMENKUL ALIMI

Gayrimenkul ve taşıt alım-satımı, özellikle nakit bazlı yapılan işlemler yoluyla karapara aklama konusunda geleneksel yöntemler olarak kabul ediliyor. Örneğin kaynağı yasal olmayan para, gayrimeşru kaynağının gizlenmesi amacıyla turistik tesislerin satın alınmasında kullanılarak bu şekilde yasal gelir elde edilebiliyor. Diğer bir şekilde ise suç geliri sahibi, satın aldığı gayrimenkulün alış fiyatını olduğundan düşük göstermek ve daha sonra gerçek fiyatından satmak suretiyle gelirinin gayrimeşru kaynağını gizleye-biliyor. Meslek mensuplarına kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü ihlallerinin tespiti halinde, MASAK tarafından işlem başına 18 bin 429 lira idari para cezası veriliyor.

KÜÇÜK BANKNOTLAR

Özellikle döviz bürolarında dikkati çekecek miktarlarda döviz alım-satımı, dövizin diğer para birimlerine çevrilmesi işlemleri de çoğu zaman tek başına şüpheli işlem bildirimini gerektirebiliyor. Küçük banknotlar halinde ve olağan sayılamayacak miktarda paranın, büyük banknotlarla değiştirilmesinden de kuşku duyulması gerekiyor. Söz konusu meslek mensuplarının kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirimi yükümlülüklerinin ihlallerinde, diğerlerinden farklı olarak iki kat artırımlı ceza tutarı olan 36 bin 858 lira para cezası uygulanıyor.