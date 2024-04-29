Martı’nın kurucusu paylaşımlı yolcu yönetmeliği için konuştu: Devleti vergiye boğarız

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Bekleme süresi, uygunsuz davranışlar, kısa mesafeye almama, konforsuz ve eski araçlar... İstanbul’da taksiler konusunda şikayetler saymakla bitmiyor. Çözüm ise yıllardır sahici bir tavırla masaya yatırılamadı. Vatandaşlar belediyeden hızlı ve kesin bir çözüm bekliyor. Çözüm girişimleri ise çoğu zaman ‘UKOME’ gibi yapılara takılıyor. Tüm bu tartışmaların beraberinde Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında ise mahkemelere kadar taşınan bir ‘kavga’ var. Öktem, paylaşımlı yolcu sistemi ile İstanbul’da taksi sorununun çözüleceğini savunurken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise Öktem’i ‘yasa dışı taşımacılık’ ile suçluyor. Bu hengamede vatandaşların tek beklentisi ise ucuz, konforlu ve güvenli bir taksi sistemi.

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HAZİNE’YE VERGİ YIĞACAĞIM

Biz de Hürriyet olarak hem bu süreci hem de Paylaşımlı Yolcu Yönetmeliği’nin neler getirebileceğini Oğuz Alper Öktem ile konuştuk. Başından beri heyecanlı ve baskın iletişimi ile dikkat çeken Öktem, “İstanbul’un tek kurtuluşu paylaşımlı yolcu yönetmeliğinin belediye tarafından hayata geçirilmesidir. Çok fazla sorun bununla çözüme kavuşacak. Ama en önemlilerinden birisi vergi tarafı. Taksi sistemi gri ve kara paranın en çok döndüğü alanlardan. Ayrıca vergi vermiyorlar. Baronlara çalışan bu yapının yerine paylaşımlı yolcu sistemi resmi olarak uygulamaya girerse milyarlarca lira vergi kazanımı olur. Yönetmelik çıksın. Ben devletimi vergiye boğmak, Hazine’ye vergi yığmak istiyorum” dedi.

E-FATURA KESECEĞİZ

Öktem’in hayata geçirdiği Martı TAG ile kullanıcılar kendi araçları ile ‘taksicilik’ sayılabilecek faaliyette bulunuyor. Ancak paylaşımlı araç yönetmeliği hayata geçirilmediği için sistem tam olarak çalışamıyor ve fatura kesilemiyor. Öktem, bu noktada, “Eğer yönetmelik hayata geçerse tıpkı Trendyol ve Hepsiburada gibi platformlardan alışveriş yapan bir vatandaş için nasıl e-fatura kesiliyorsa Martı TAG için de öyle olacak” diye konuştu.

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Oğuz Alper Öktem

‘EN BÜYÜK İŞVEREN BİZ OLACAĞIZ’

OĞUZ Alper Öktem, paylaşımlı yolcu yönetmeliğinin hayata geçmesi durumunda Martı’nın en büyük işveren konumuna ulaşacağını söylüyor. Öktem, “Şu an sistemimizde 150 bin sürücü kayıtlı. 3 milyonu geçen kullanıcı sayısına ulaştık. Hesaplarımıza göre İstanbul’un 220 bin civarında bir araca ihtiyacı var bu sistem dahilinde. Bu iş taksi plakası sayısını 5 bin, 10 bin arttırmakla zaten olmayacak. Şu an sürücüler çok iyi para kazanıyorlar. Yakında bankalarla anlaşarak ucuz finansman sağlayacağız. Dünyanın 151 ülkesinde olan bir sistem için İstanbul daha fazla beklememeli. Emekliler dahil çok sayıda kesim akın akın sürücü olarak kayıt yaptırıyor” diye konuştu.

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‘YABANCI YATIRIM AKACAK’

Oğuz Alper Öktem, paylaşımlı yolcu yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte milyarlarca liraya eşdeğer doğrudan yabancı yatırımın Türkiye’ye geleceğini söyledi ve şunları ekledi:

- Biz artık İstanbul’u kuşattık. İstanbul halkı ‘sarıçeriler’den kurtulacak.

- Bu şehir 3 bin 200 plaka sahibinin çıkarlarına teslim edilemez. Taksi şoförü emekçi dostlarımız da bizim sistemimizi istiyor. Daha insani şartlarda, kendirinin patron olduğu bir sistemde para kazanacaklar.

- Uber’i davalarla yıldırdılar ama bizi yıldıramazlar. Uber’in 6 bin sürücüsü vardı. Bizim 150 bin var.

- İstanbul gibi dünya şehrinde turistler bakımsız, sigara kokan araçlarla karşılanıyor. İstanbul’un tanıtımına olumsuz etki var. Mevcut taksi düzeni ile bunu değiştiremeyiz.

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- Yürüttüğümüz iletişime aynen devam edeceğiz. Sosyal medyadaki yorumları ciddiye almıyorum. Martı’yı kurduğumuzda avukatım belediyeden izin almadan scooterleri sokağa bırakamayız demişti. Onu dinleseydim iyi bir avukatım olacaktı ama bir şirketim olmayacaktı.

‘EYÜP AKSU DA BENİ YILDIRAMAZ’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun ne kendisini ne de Martı TAG sürücülerini yıldıramayacağını anlatan Oğuz Alper Öktem, “Bizi her alanda şikayet ediyorlar. Davalar açıyorlar. Yolda sürücülerimizi sıkıştırıyorlar. Ama Eyüp Aksu’nun mafya yöntemleri bizi yıldırmayacak. Daha yeni başlıyoruz. Ben Eyüp Aksu’yu yıldıracağım. Aksu ile dans edeceğim. Şaşıracaklar” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Aksu’yu makamında kabul ettiğini ve çok şaşırdığını söyleyen Öktem, “İBB Başkanına hakaretvari ifadeleri kullanan. Hatta rakibinin kazanması için her şeyi yapan biri ile bu şekilde fotoğraf verilmesine şaşırdık. Biz de randevu talep ettik” dedi. Öktem, İstanbul seçimlerinde taksi sorununun 3-4 puanlık bir sonuç doğurduğunu vurguladı.