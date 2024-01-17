Marka deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketler aÃ§Ä±klandÄ±... Apple yine zirveyi kimseye kaptÄ±rmadÄ±

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Marka deÄŸerleme danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Brand Finance dÃ¼nyanÄ±n en deÄŸerli ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ 500 kÃ¼resel markasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ABD'li teknoloji devi Apple, bu yÄ±l yÃ¼zde 74'lÃ¼k artÄ±ÅŸ elde ederek marka deÄŸerini 517 milyar dolarÄ±na yÃ¼kseltti ve dÃ¼nyanÄ±n en deÄŸerli markasÄ± unvanÄ±nÄ± geri aldÄ±. Apple bu sonuÃ§la Google, Amazon ve Microsoft'u geride bÄ±raktÄ±. Åžirket bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±ralamasÄ±nda ise 2.8 trilyon dolar bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe sahip Apple, 2.9 trilyon dolarlÄ±k Microsoft'un hemen ardÄ±nda bulunuyor.Â

AP'nin haberine gÃ¶re Apple,ÂiPhone satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltemese de yeni pazarlar bulma, ekosistemini geniÅŸletme ve kullanÄ±cÄ±yÄ± daha yÃ¼ksek deÄŸerli iPhone'lar almaya teÅŸvik etme stratejisi ile dikkate deÄŸer bir marka deÄŸeri artÄ±ÅŸÄ± elde etti. Apple, premium akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±nda yÃ¼zde 71'lik payla hakim ÅŸirket konumunda.

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Brand Finance YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve CEO'su David Haigh ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Apple, marka deÄŸerini stratejik Ã§eÅŸitlendirme ve premiumlaÅŸtÄ±rma yoluyla artÄ±rdÄ±. AraÅŸtÄ±rmamÄ±za gÃ¶re, ankete katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 50'sinden fazlasÄ± Apple'Ä± pahalÄ±, ancak fiyatÄ±na deÄŸer olarak nitelendirdi."

EN BÃœYÃœK ARTIÅž NVIDIA'NIN

Teknoloji devi NVIDIA yÃ¼zde 163'lÃ¼k artÄ±ÅŸla dÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen markasÄ± oldu.

Deutsche Telekom (yÃ¼zde 17 artÄ±ÅŸla 73,3 milyar ABD dolarÄ±na ulaÅŸan marka deÄŸeri), Verizon'u (marka deÄŸeri yÃ¼zde 6 artÄ±ÅŸla 71,8 milyar ABD dolarÄ±na) geride bÄ±rakarak dÃ¼nyanÄ±n en deÄŸerli telekomÃ¼nikasyon markasÄ± unvanÄ±nÄ± elde etti. DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 9'uncu sÄ±rada yer alan marka aynÄ± zamanda Avrupa'nÄ±n en deÄŸerli markasÄ± olarak da liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Tesla yÃ¼zde 12'lik dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle ilk 10'dan dÃ¼ÅŸerek 18. sÄ±raya geriledi.

2024 yÄ±lÄ±nÄ±n marka deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri:



1) Apple (ABD, teknoloji) 516.6 milyar dolar

2) Microsoft (ABD, teknoloji) 349.4 milyar dolar

3) Goolge (ABD, teknoloji) 333.4 milyar dolar

4) Amazon (ABD, e-perakende) 308.9 milyar dolar

5) Samsung (GÃ¼ney Kore, teknoloji) 99.4 milyar dolar

6) Walmart (ABD, perakende) 96.8 milyar dolar

7) TikTok (Ã‡in, teknoloji) 84.2 milyar dolar

8) Facebook (ABD, teknoloji) 75.7 milyar dolar

9) T-Mobile (Almanya, telekomunikasyon) 73.3 milyar dolar

10) ICBC (Ã‡in, bankacÄ±lÄ±k) 71.8 milyar dolar