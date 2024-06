Mangal sezonuna bayram dopingi... Beyaz et bayramda ‘kanat’landı

Haberin Devamı

Piknik sezonunun açılması ve Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasıyla birlikte mangallık beyaz ete talep artınca tavuk kanadı stokları hızla tükendi. Bayram tatilini İstanbul’da geçirenler, tatilin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanadı bulmakta zorlandı. Uzmanlara göre, hem kırmızı et fiyatlarının yüksekliği nedeniyle vatandaşın beyaz ete olan talebini artırması hem de bayram nedeniyle kesim olmaması tavuk ürünlerinin bulunurluğunu kısıtlamış oldu.

Hürriyet’e konuşan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, “Havaların ısınmasına, piknik sezonunun açılmasına rağmen mangallık et satışları geçen yıla kıyasla yüzde 30-35 oranında gerilemişti. Ancak bayramda İstanbul’da kalanların rağbet göstermesiyle satışlar canlandı. Yoğun talebin etkisiyle özellikle tavuk kanadı stokları hızla tükendi” dedi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere de stoklarda yaşanan sorunun, mevcut arzın vatandaşın bayram tatilindeki talebine yetmemesinden kaynaklandığını anlattı.

‘TALEP ARTARSA KANATSIZ KALIRIZ’

Benzer durum, bu yılki Ramazan Bayramı’nda da yaşanmış; 9 günlük bayram tatilinin son günlerinde, kasap ve marketlerde tavuk ürünü bulunamamıştı. İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, “Önümüzde yaz sezonu var, yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak” uyarısında bulunmuştu.

Stok sorununun diğer tavuk ürünlerinde olmadığını, yalnızca tavuk kanadında yaşandığını söyleyen Tüfekci ise, bunda, arife gününden bir gün önce sevkiyatın durmasının da etkili olduğunu anlattı. Sevkiyatların normale döndüğünü, piyasa mal verilmeye başlanmasıyla stoklardaki sorunun çözüldüğünü anlatan Tüfekci’ye göre bu durum, ilerleyen günlerde yeniden yaşanabilir. Beyaz etin sıcak havalarda bozulma ihtimalinin artmasından dolayı firmaların satabileceği kadar sipariş verdiği bilgisini veren Tüfekci, “Dolayısıyla yoğun talebin sürmesi durumunda İstanbul’un yeniden kanatsız kalması durumu gündeme gelebilir. Bu tamamen sanayicilerin kesim miktarıyla ilgili bir durum.

Güzeldere de ızgaralık ürünlerde dönem dönem ‘özellikle kanat ürünlerinde yoka düşme’nin söz konusu olabileceğini vurguladı.

FİYATLAR ARTINCA SATIŞ AZALMIŞTI

Peki, mangal sezonu açıldı ama bu yıl fiyatlar ne durumda?

Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, bu yıl mangallık beyaz et ürünlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 70 ila yüzde 85 aralığında zamlandığını söyledi. Buna göre, dana kıymanın kilosu 550 ila 700 lira ve dana kuşbaşının kilosu 580 ile 720 lira arasında değişirken; beyaz et ürünlerinden kemikli but 115 liraya, tavuk pirzolasının kilosu 160 liraya ve tavuk kanadının kilogram fiyatı da 270 liradan satılıyor. Yardımcı’nın aktardığına göre, geçen sene mangallık köftenin kilosu 300 TL civarında iken bu yıl 600-660 TL aralığında değişmesi, bu ürüne olan talebi de azaltmış durumda. Tüfekci de, İstanbul’da yıllardır müdavimi olan müşterilerinin, daha uygun fiyatlar nedeniyle marketlere kaptırdıklarını aktardı.

‘KASAPLARA PARÇALAMA İZNİ SORUNU ÇÖZER’

Tavuk kanadında yaşanan stok sorununun ‘kasaplara tavuk parçalama izni verilmesiyle çözüleceğini’ savunan Aydın Tüfekçi, “Biz her zaman bakanlığımızdan tavuk parçalama izninin kasap esnafına verilmesini talep ediyoruz. Şu anda kasap esnafının tavuk parçala-ması yasak, esnafım tavuk parçalamaya başlarsa bu işi bir nebze de olsa rahatlatacağını tahmin ediyorum. Fiyat olarak da çok fark ede-ceğini tahmin ediyorum” diye konuştu. m DHA