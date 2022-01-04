Mandalina bahçede 1.8, markette 24 lira! Fiyat farkının nedeni ne?

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Demirören Haber Ajansı Muhabiri Hande Ayman İzmir'de mandalina üretici olan Mustafa Ayışık ile mandalina üretim ile ilgili konuştu.

Mustafa Ayışık" konu hakkında yaptığı açıklamada, "Mandalinamız iki kalite. İki kalitenin ortalamasını tarlada 1.80 kuruştan sattık. İstanbul'da Ankara'da 9-10 liraya varan fiyatları duyuyoruz. Tabi bunun masrafı var. Bizim sattığımız fiyatlardan 5-6 lira üzeri olması normaldir. Bunun yukarısı uçuk bir rakam. Ve makas çok açık dedi."

Mandalina üretiminin zahmetli bir iş olduğunu söyleyen Ayışık, "Küresel ısınmadan dolayı ürünleri daha az rekoltede, daha az tonlarda yetiştiriyoruz. Bize maliyeti daha çok olmaya başladı. Devletimizin de yanımızda olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN AĞAOĞLU: EN ÖNEMLİ FAKTÖR ELLERİNDE FAZLA MAL BULUNDURANLAR

CNN Türk Muhabiri Samet Güner ise İstanbul'dan bir marketten gerçekleştirdiği canlı yayında mandalina fiyatlarının kalitesine göre farklılık gösterebildiğini ifade ederken, reyonda bulunan ve kilosu 24 TL'ye satılan bir mandalinayı örnek gösterdi.

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Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kaliteye göre fiyatların değişmesi çok doğal ancak üreticiden çıkan fiyatla satış noktasına intikali arasında makas açılıyor. Yüksek fiyatla satılan ihracata yönelik kaliteli mandalinanın fiyatı 24 lira ama en alt kalitedekini bile 10 liradan aşağı alamıyoruz. 1.8'e üreticiden çıkıyor biz bunu 4 liraya yiyelim. 10 liradan aşağı mandalina yok. Portakalın fiyatı da oldukça yüksek. Bunlar kış meyvesidir. Sıkmalık en ucuz portakal türüdür. Elmalar yine mevsim ürünü. Ama fiyatlar yine yüksek. Sebze fiyatları da uçmuş. Patlıcan sivri biber çok yükselmiş." dedi.

Ağaoğlu şunları söyledi:

Temel gıda ürünlerinde bir dijital takip sistemi kurulsun. En net gördüğümüz yer satış noktaları. Bunları paketleme işçiliği var, ambalaj lojistik ve mağaza giderleri var. Ama buna rağmen 1.80 kuruşluk bir ürünün perakende de 4 liraya satılması gerekirken biz bunu 10 liranın altına bulamıyoruz. Bu farkın açılmasın en önemli faktör büyük miktarlı alım yapıp ellerinde fazla mal bulunduranlar. O tüccarların denetlenmesi lazım.