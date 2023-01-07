Manavgatlılar yeni evlerine kavuşuyor... Yangın sonrası yapılan 427 konut sahiplerine teslim ediliyor

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Temmuz 2021’de çıkan orman yangınında evleri yanan vatandaşlara, Toplu Konut İdaresi’nce yapılan yeni evlerinin teslimine başlandı. Yangından etkilenen 60 bin hektarlık alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, meyvelerini veriyor. TOKİ tarafından bölgede başlanan 896 konut, 280 ahır inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Yapımı biten 427 konut, hak sahiplerine teslim edildi. 469 konutun inşası ise devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı teslim töreninde duygulu anlar yaşandı.

‘YENİ EVLERİMİZDEN ÇOK MEMNUNUZ’

Manavgat’ın Ulukapı beldesinde oturan ve yangında evi kullanılmaz hale gelen Azime Ünal, yeni evlerinin beklediklerinin üzerinde kaliteli olduğunu dile getirerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Yangın sonrasında tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Yeni evimiz dört ayda teslim edildi. Bu sürede kaldığımız evin kirası da devlet tarafından karşılandı.”

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Ulukapı Sakallar mevkiinde evlerinin kül olduğunu belirten Mehmet Şenol ve Menekşe Şenol ailesi ise yeni yapılan evlerinden çok memnun olduklarını dile getirdi. 10 ayda evlerinin yapıldığını belirten Mehmet Şenol, bu süre zarfında konteynerde kaldıklarını söyledi. Alanda basın mensuplarına açıklamada bulunan TOKİ Uygulama Daire Başkanı Kazım Bayburt, Manavgat yangınında bin 313 yapının hasar gördüğünü hatırlatarak, “Orman yangınında hasar gören ailelere zamanla çeşitli yardımlar yapılmış, gerek maddi, gerekse tarım yardımları, destekler yapılmak suretiyle yaşamlarını devam ettirmeleri sağlanmıştır. Evlerde yanmayan malzeme kullanılmasına özen gösterildi ve deprem hassasiyeti de göz önünde bulunduruldu” diye konuştu.

3 MİLYARLIK DEĞER VAR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kalan konutların da kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Kurum, “896 konutu, ahırı, depoyu vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde teslim ediyor olacağız. Bugünkü değeriyle burada yapılan afet konutları ve ahırlarımızın yatırım değeri yaklaşık 3 milyar lira tutarında” dedi. Bölgede ekolojik restorasyon sözü verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, “Şimdi bakıyoruz ki o gün kapkara olan Kalemler köyümüz bugün yemyeşil” diye konuştu.

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ANTALYA’YA 8.6 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Antalya’ya İlk Evim sosyal konut projesi kapsamında 7 bin 157 konut inşa edeceklerini de söyleyen Bakan Murat Kurum, şu bilgileri verdi: “İlk Evim Arsa projemiz kapsamında toplamda merkezde 10 bin, ilçelerde 13 bin olmak üzere toplam 23 bin altyapısı hazır arsayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kura çekimleri 18-22 Ocak arasında yapılacak. Antalya’ya 8.6 milyar liralık yatırım yaptık. 192 projemizi tamamladık, teslim ettik. 11 proje de devam ediyor. Gece gündüz çalışmak suretiyle bitirip teslim ediyor olacağız.”