Dul ve yetim aylıkları yüzde 30 arttı

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Açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, emekli maaşlarına konu olan, 2022 Temmuz-Aralık enflasyonunu yüzde 15.40 olarak açıkladı. Buna göre de SSK, Bağ-Kur dul ve yetim aylığı alanlar, maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaklardı.

13 BİN TL’YE ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylece dul ve yetim aylığı alanların maaşları da Ocak 2023’te yüzde 30 artırılmış oldu. Ayrıca yeni senede en düşük emekli aylığı da 5.500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli aylığının artması, en düşük dul ve yetim aylığı alanların da maaşlarını artırmış oldu. Buna göre yeni senede yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya çıktı. En yüksek aylık da 13 bin liraya yükseldi. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.

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KİMLER ALABİLİYOR?

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

* BİTTİ





