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Ekonomi
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı
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Maltepe Belediyesi’nde çalışan 1.588 işçi greve çıktı.

DİSK’e bağlı Genel -İş Sendikası’na üye işçilerin grev kararını Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şubesi yöneticileri açıkladı.

Grev kararı Maltepe Belediyesi binasına asılırken, iş bırakan işçiler belediye önünde toplanarak eylem yaptı. Sendika yöneticileri, “Maltepe Belediyesi, vermiş olduğu ciddiyetten uzak teklifleri ile sendikamıza ve belediye işçilerine ‘greve çıkın’ demiştir” derken, belediyenin yaptığı açıklamada, “En düşük 2 bin 800 TL alan emekçilerimizin ücretlerine ikramiyeler hariç yaklaşık yüzde 47 zam sonucunda net 4 bin 118 TL’ye çıkarma teklifimiz, sendika tarafından reddedilmiştir.

Amacımız; bir yandan emekçilerimizin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçemiz ile ortaya konulan hizmet kalitesinin korunmasıdır” denildi.

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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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