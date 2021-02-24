Maltepe Belediyesi’ne grev kararı asıldı

DİSK’e bağlı Genel -İş Sendikası’na üye işçilerin grev kararını Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şubesi yöneticileri açıkladı.

Grev kararı Maltepe Belediyesi binasına asılırken, iş bırakan işçiler belediye önünde toplanarak eylem yaptı. Sendika yöneticileri, “Maltepe Belediyesi, vermiş olduğu ciddiyetten uzak teklifleri ile sendikamıza ve belediye işçilerine ‘greve çıkın’ demiştir” derken, belediyenin yaptığı açıklamada, “En düşük 2 bin 800 TL alan emekçilerimizin ücretlerine ikramiyeler hariç yaklaşık yüzde 47 zam sonucunda net 4 bin 118 TL’ye çıkarma teklifimiz, sendika tarafından reddedilmiştir.

Amacımız; bir yandan emekçilerimizin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçemiz ile ortaya konulan hizmet kalitesinin korunmasıdır” denildi.