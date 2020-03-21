Maliye’den ‘Vergi dairesine gelmeyin’ önlemleri

10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairelerine tüm dilekçeler İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verilebilecek. Yabancılar da vergi dairesine gitmeden vergi kimlik numarası alabilecekler.

YABANCI İÇİN ÖNLEM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında bir dizi karar aldı. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler, potansiyel vergi kimlik numarası taleplerini İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) uygulaması üzerinden gerçekleştirecek. Potansiyel vergi kimlik numarası elektronik ortamda oluşturulacak. Verilecek resmi belge de söz konusu uygulama üzerinden sunulacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişiler örneğin bankaya hesap açtıracaksa ya da ikamet süresini uzatacaksa vergi dairesine giderek vergi kimlik numarası alıyor. Yetkililer, koronavirüsden sonra vergi dairelerinde yabancıların gelmesinin çalışanları endişeye sevk ettiğini belirterek, hafif terleyen yabancı görüldüğünde tedirginliğin arttığını söylediler. Bunun için de 10 Nisan tarihine kadar yabancıların vergi dairesine müracaaat etmelerine gerek kalmayacak yöntemin devreye alındığı bildirildi.

10 NİSAN’A KADAR

Gelir İdaresi’nin aldığı karara göre 10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçeler İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilecek ya da posta yoluyla gönderilecek. Bu çerçevede; işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi gibi tüm dilekçeler elektronik ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin web (ivd.gib.gov.tr) veya mobil uygulaması (GİB Mobil) üzerinden ya da posta yoluyla gönderilecek. Bu karardan önce aynı işlemler vergi dairesine gidilerek de yapılabiliyordu.

BEYANNAMELER İNTERNETTEN

Beyanname verme süresi 31 Mart tarihinden 30 Nisan tarihine uzatıldı. Gelir İdaresi, 10 Nisan tarihine kadar verilecek beyannamelerin internet üzerinden verilmesini kararlaştırdı. 10 Nisan 2020 tarihine kadar gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlar için sadece Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyannameler verilecek. Gelir vergisi beyannameleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden web (hazirbeyan.gib.gov.tr) veya mobil uygulamalarını kullanarak ya da posta yolu ile gönderilebilecek.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ

Kredi kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilen vergi, harç ve idari para cezası ile değerli kağıt bedellerine ilişkin ödemeler 10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairesi vezneleri yerine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi ödemeleri vergi dairelerinin vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları (İnteraktif Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT) kullanmak suretiyle gerçekleştirilecek.