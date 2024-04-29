Maliye’den lüks araç ticaretinden, kuyuma, özel eğitim kurumlarından ulaştırma ve inşaata radar... Büyük mükellefler sahada denetlenecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı vergi müfettişleri kayıt dışı ekonomi ile etkin ve yerinde mücadele kapsamında yeni bir planlama yaptı. Bir süredir hileli KDV oranları, IBAN ile ilgili altyapı çalışmaları yapan Maliye Bakanlığı, ilk etap denetimin ardından şimdi orta ve büyük mükelleflerle ilgili detaylı bir vergi inceleme sürecini başlatıyor.

KIRMIZI ET, KRİPTO BORSA, SAHTE FATURA

Planlama kapsamında yaklaşık 50 ili kapsayan ve 1000 civarında vergi müfettişinin katılımıyla birçok sektörü içine alan yaygın vergi incelemeleri yürütülecek. Yapılacak incelemeler sırasında özellikle son dönemde kayıt dışılıkla ilgili IBAN ve mail order üzerinden yapılan ödeme ve para transferleri, banka hesaplarının başkalarına kullandırılması, kırmızı et piyasasındaki kayıt dışı işlemler, vergi istisna ve muafiyetlerinden yararlanan mükellefler tarafından yapılan işlemler denetlenecek. Ayrıca KDV oranlarının farklı uygulanması, gayrimaddi hak ödemeleri, kripto para borsaları üzerinden yapılan işlemler, haksız yere stok affından yararlanan mükellefler, lüks araç ticareti mercek altına alınacak. Kuyum sektörü, perakende sektörü, ulaştırma ve depolama sektörü, enerji sektörü, sağlık sektörü, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörü, inşaat sektörü, tekstil sektörü radara alınacak. Bu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler, özel eğitim kurumları ile sahte fatura kullanılmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet veren mükellefler başta olmak üzere orta ve büyük ölçekteki birçok mükellefe vergi incelemesi kapsamında sorular yöneltilecek.

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Mehmet Şimşek

ÇÖZÜM İÇİN DE SORU SORULACAK

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu sefer vergi denetimlerinde yapısal sorunların çözümünde kullanılması için de sorular yöneltilecek. Saha çalışmaları sırasında yalnızca vergi incelemesi yapılmakla kalınmayacağı belirtilirken, ayrıca kayıt dışılığa sebep olan yerel veya yapısal faktörlerin tespiti ile kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin maruz kaldığı rekabet eşitsizliğini gidermeye yönelik yapısal düzenlemelere zemin hazırlayacak verilerin toplanacağı öğrenildi.

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YERİNDE ÇALIŞMALARA DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı bir süre önce başlattığı kayıtdışı ile mücadele çalışmaları kapsamında alt yapı çalışmalarını tamamlıyor. Yapay zeka ve algoritma ile ilgili denetim modelleri de kayıtdışı ekonominin bir parçası haline getiriliyor. Kaynaklar, kayıt dışı ekonomi ile güçlü mücadele ile hazine kaynaklarının etkin kullanımı ve bu kaynakların yatırıma istihdama ve ihracata yönlendirilmesi ile ilgili vergi incelemeleri ile saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği belirtiliyor.

ŞİRKETLER NASIL TESPİT EDİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatı ile hazırlanan kapsamlı denetimde çok sayıda sektör belirlendi. Bu sektörlerin nasıl belirlendiğine yönelik olarak kaynaklar, incelenecek mükelleflerin birçok yöntemle belirlendiğini kaydettiler. Bunların en başında risk analiz sisteminde yer alan senaryolara takılan gerçek ve tüzel mükellefler, kayıtdışılığın yüksek olduğu sektörler nezdinde yapılan araştırma çalışmalarında tespit edilenler var. Yine enflasyonla birlikte artan karlılıklarına rağmen ödedikleri vergi düşük kalan şirketler nezdinde yapılan tespitler bulunuyor. İhbarlar sonucunda belirlenen mükellefler, Türkiye’de yüksek kazançlar elde eden ancak aynı oranda vergi vermeyen yabancı ortaklı şirketler bulunuyor. Denetlenecek mükelleflerin tamamının risk kriterlerine takıldığı belirtildi. Yüksek oranda vergi harcamasına konu istisna ve muafiyetleri bulunduğu, karlılıklarının yüksek ancak efektif vergi yüklerinin düşük kaldığı vurgulandı.

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MASAK, SAVCILIK, KOM

Yapılan tespitler dolayısıyla incelenen mükelleflerin de bulunduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalarda sahte belge düzenlemek ve kullanmak suretiyle organize bir şekilde vergi suçu işlediği şüphesi olan mükellefler de bulunuyor. Bunlara karşı müfettişlerle birlikte MASAK, Savcılık ve KOM işbirliği yapıyor.