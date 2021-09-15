Mağdurlar mahkemede sordu: Paramızı ödeyecek misin Mehmet Bey?

Geçen temmuz ayında Brezilya’da Türk Büyükelçiliği’ne teslim olan Mehmet Aydın, Türkiye’ye geldikten sonra tutuklanmış ve Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne konulmuştu. Tosuncuk, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşması için sabah İstanbul’a getirildi. Mehmet Aydın duruşmada gri gömlek ve altına krem rengi bir pantolon ve spor ayakkabı giymişti. Elbiselerinin iyi markalar olduğu belli oluyordu. Yurtdışına kaçışından sonra ilk kez mağdur ettiği kişilerle yüz yüze gelmesine rağmen oldukça sakin görünüyordu. Salondakileri süzdükten sonra yazılı olarak hazırladığı savunmasını okumak istediğini söyledi.

Mehmet Aydın dört sayfalık savunmasında, “Para yatıranlar arasında milletvekili, asker, polis, eğitimi yüksek veya düşük derecede birçok kesimden insan var. Ben ortaokul mezunu bir insanım. Kanunlarımızı benden daha iyi bilen kişileri piramit sistemine nasıl dahil etmiş olabilirim? Piramit satış sistemi suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlığımdan karşılamak isterim. Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Yüce mahkemenizden beraatimi ve mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme Başkanı Ali Günay bunun üzerine Mehmet Aydın’a, “Şirketin 20 milyon üzerinde parası var, onlar adli emanette. Sen aklına gelen bütün alacaklarını söyleyeceksin, avukatların da gerekli işlemleri yapacak” dedi.

‘ALACAKLILARI SÖYLE’

Mahkeme Başkanı’nın Mehmet Aydın’a sorduğu bir diğer soru da “‘Şu kadar hayvan alırım, bu kadar süt çıkar, şu kadar peynir yapıp satarım ve üyelere bu kadar kâr veririm’ diye bununla ilgili bir rapor hazırladın mı?” sorusu oldu. Mehmet Aydın bu soruya, “Ortaokul mezunu birinden ne kadar beklerseniz, o kadar hazırladım” diye cevap verdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Onu köydeki Ahmet dayı da hazırlar” dedi.

İDAM EDİLSE İÇİM SOĞUMAZ

Duruşmada 23 mağdur da ilk kez dinlendi. Dolandırılanlardan Özkan Alkan, “Çiftlik Bank’a 13 bin 750 lira para yatırdım. Hiç para alamadım. Dolandırıldıktan sonra babam bana küstü ve iki hafta önce de öldü. Bu adamın idam edilmesi bile benim içimi soğutmaz” dedi. Mağdurlardan Bülent Koca ise, “Sayın Mehmet Aydın, paramızı ödeyeceğinizi söylüyorsunuz. Gerçekten ödemek istiyor musunuz” diye sordu. Mehmet Aydın bu soruya, “Buraya asıl teslim olma sebebim insanların mağduriyetini giderebilmek. Uruguay’da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım” diye yanıt verdi.

AĞABEYE YAKALAMA KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıkların mal varlığı tedbirinin kaldırılma talebini reddeden mahkeme heyeti, firari sanıklar Osman Naim Kaya, Fatih Aydın ve Cengiz Samur hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesine de karar verdi.

O FOTOĞRAFLAR ESKİ

MAHKEMENİN üye hakimi ise lüks oteller ve teknelerde çekilen fotoğraflarını sordu. Mehmet Aydın bu soruya, “Fotoğrafların hepsi eski. Eşimle Antalya’ya balayına gittiğimde de fotoğraf çekildim. Hepsi ülkede çekilmiş fotoğraflardır” şeklinde cevap verdi.

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