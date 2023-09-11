‘Made in China’ korkusu

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DÜNYANIN en büyük ikinci ekonomisinde görülen negatif tablo, bazı uzmanlara göre tüm dünyayı etkileyecek sorunların habercisi; bazılarına göre ise abartılan bir panik havası olarak yorumlanıyor. “Çin ABD’nin yerini almaya hazırlanıyor” söylemlerinin sıkça duyulduğu bir dönemde ülkede görülen iç talepteki daralma, gayrimenkul krizi, ihracat ve ithalattaki gerileme dünyanın gündeminden düşmüyor. Son olarak Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan ağustos ayı verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 gerilerken; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.1 yükseldi. Çin’in ağustos ayında ihracatı da yüzde 8.8 daralırken; ithalattaki daralma ise yüzde 7.3’ü buldu.

KÜRESEL TİCARETİ NASIL ETKİLEYECEK

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Ülkede uzun süredir devam eden deflasyon gündemi, son dönemde yatay bir seyir izlese de çoğu analist, mevcut tablonun umut verici olmadığının altını çiziyor.

Çünkü bu gelişmeler sadece Çin’i değil, dünyadaki diğer pazarlardaki üreticileri de yakından ilgilendiriyor. Rekabet gücünü yakalamak adına rotasını düşük fiyatlarla başka ülkelere çeviren Çin ürünleri, başka pazarlardaki üreticileri zorunlu bir rekabete, daha da ötesi üretim ve istihdam kısıtlamalarına sürükleyebilir. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da The Financial Times’a yaptığı açıklamada, Çin’de yavaşlayan büyümenin oldukça tehlikeli olduğunu belirterek, “Çin pazarının yavaşlaması bu ürünlerin başka pazarlara sunulacağı anlamına gelir” dedi. Çin’in küresel ekonomide gerçekten önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Bulgurlu Çin’deki toparlanmanın hızlı bir şekilde olmayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi. Çin’de kötüleşen ekonominin küresel etkileri olabileceğinin de altını çizdi.

BÜYÜME TAHMİNLERİNDE REVİZE

JPMorgan son aylarda gelen verilerin etkisiyle Çin büyüme tahminlerini düşürdü. Mayıs ayı başında Çin’in bu yıl yüzde 6.4 büyüyeceğini öngören kurum, beklentisini yüzde 4.8’e indirdi. Yansımaları küresel ticarette perakendeden enerjiye kadar pek çok alanda olumsuz hissedilebilecek bu gelişmelere ilişkin geçtiğimiz günlerde Çin’den gelen bir değerlendirmeyse dikkat çekiciyidi. Ülkesini G20’de temsil eden Çin Başbakanı Li Qiang, geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı konuşmada, Çin ekonomisinin yıllık yaklaşık yüzde 5’lik büyüme hedefini yineledi. Yılın son çeyreğine yaklaşırken, bu hafta Çin’den gelecek sanayi üretimi ve perakende satış verileri de yakından izlenecek. Ülkede AVM yatırımcıları son dönemde gelirlerdeki düşüşe dikkat çekerken moda endüstrisinin de yeni stratejiler kurmaya hazırlandığı kaydediliyor.

GÜVEN ETKİSİ

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Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre ise pandemiden önce Çin’in ekonomik büyüklükte ilk sırayı alacağı beklentisi hatırlatılarak, mevcut ortamda Çin’deki büyüme verilerinin 2040’ın ortalarına kadar ABD’yi geçemeyeceğine dikkat çekildi. Çin’de büyümede görülen yavaşlamanın beklenenden önce geldiği kaydedilirken; emlak piyasasında görülen krizlerin ve ekonomi yönetimine duyulan güvenin azalmasıyla düşüşün kalıcı hale geldiği belirtiliyor.

%5 - Çin’in yılsonu büyüme hedefi

%3 - Çin’in 2022 büyüme oranı

%8.8 - Ağustos ayında ihracatta düşüş

%7.3 - Ağustos ayında ithalatta daralma

ÇİN Mİ HİNDİSTAN MI

KÜRESEL ticarette öne çıkan ülkelerden biri olan Hindistan’daki gelişmeler de Hindistan Başbakanı Modi’nin Beyaz Saray’da ağırlanması ve G20 Zirvesi gibi iki önemli konu başlığıyla dikkat çekiyor. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşmede iki ülkenin gündeminde yeni ticari anlaşmalar yer aldı. G20’de duyurulan yeni anlaşma da bir bakıma Çin’i saf dışı bırakma çabalarının bir sonucu olarak yorumlanıyor. ABD, Hindistan, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmanın nakliye, yakıt ve maliyetleri azaltarak Ortaodoğu ülkelerini demir yoluyla Hindistan limanlarına bağlaması, enerji ve ticaret akışında Körfez’den AB ve ABD’ye geçişleri kolaylaştırması amaçlanıyor.

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YATIRIM ‘OYUN’U

Çin’de tüketici harcamalarını artırmak için vergi indirimlerinden söz edilirken; yabancı yatırımcı sayısının 25 yılın en düşük seviyesine gerilediği ülkede, iş ilişkilerini geliştirmek için yeni yöntemler deneniyor. İş anlaşmalarını kolaylaştırmak için ‘Guandan’ isimli poker benzeri bir kart oyunu hızla popüler haline gelirken; yerel bankacılar ve bölgesel hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bir bağ kurmanın güvenilir yolu olarak tanımlanan oyunun, ABD’den Çin’e yapılan yatırımları kısıtlamaya dönük adımların ardından hızla yaygınlaştığı belirtiliyor.