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HaberlerEkonomi HaberleriLüks yat Bodrum'a yanaştı! 8 tanker sıralandı, tek tek ikmale başladılar
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 18:00 | Son Güncelleme:

Lüks yat Bodrum'a yanaştı! 8 tanker sıralandı, tek tek ikmale başladılar

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Lüks yat Bodrum'a yanaştı! 8 tanker sıralandı, tek tek ikmale başladılar
Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motor yata, 215 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

Malta bayraklı lüks yat Dream Bodrum'da demirledi. Yat için 8 tanker sıralandı ve 215 bin litre yakıt ikmali yapıldı.

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  • Lüks yat Dream Bodruma demirledi
  • Lüks yat Dream Bodruma demirledi
  • Lüks yat Dream Bodruma demirledi
  • Lüks yat Dream Bodruma demirledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motor yata, 215 bin litre yakıt ikmali yapılıyor.

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Datça'dan Bodrum'a gelen Malta bayraklı yat, iskeleye yanaştırıldı. 106 metre uzunluğundaki yata ikmal için 8 tankerle 215 bin litre akaryakıt getirildi. Tek tek iskeleye yanaşan tankerler ikmale başladı.

Datça'dan Bodrum'a gelen Malta bayraklı yat, iskeleye yanaştırıldı.
Datça'dan Bodrum'a gelen Malta bayraklı yat, iskeleye yanaştırıldı.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilip yolcu gemisi olarak kullanılan yat, daha sonra tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirilmişti. Yat, geçen yıllarda da ikmal için ilçeye gelmişti.

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