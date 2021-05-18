48 metre uzunluğunda, içinde yok yok.... Mega yat Bodrum'a demirledi

Mega yat Khallılah, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi. Marshall Adaları bayraklı 48 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Marina açıklarına yanaştı.Yat, görünüşü ve altın rengi gövdesiyle dikkati çekiyor. Yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla Yalıkavak açıklarında gezinti yaptı.İçinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu olan yat estetik duruşuyla tatilcilerin de ilgisini çekti.Palmer Johnso tarafından hayata geçirilen yat karbon fiber gövde malzemesine sahip. 2015 yapımı yat toplam 11 kişi kapasiteli. Yatın içinde ayrıca ana süit ve 3 ilave kamara yer alıyor. Alt güvertede dokuz mürettebat için de alan bulunuyor. SuperSport serisinin ilki olarak hayata geçirildi. Maksimum 26 deniz mili hıza ulaşabilir ve 18 deniz milinde rahat bir şekilde yolculuk edebiliyor. Geniş arka güvertesi ve iç mekanı, Akdeniz'de çok popüler bir kiralık yat olmasına etkili bir araç oluyor. Mega yat jetpack, hoverboard, wakeboard, jet ski, kano, paddleboard ve şişme oyuncak dahil olmak üzere bir dizi oyuncakla kiraya veriliyor.Mega yat 2020 yılında yenilenerek yeniden kiraya çıkmıştı. Yenileme işlemi için 2 milyon dolar gibi bir bütçe ayrılmıştı.Yepyeni iç mekanlar, zemin kaplaması ve güncellenmiş su oyuncakları seçenekleri sunularak yenilendi. Bu evcil hayvan dostu lüks yat 15 kilogramın altındaki köpekleri kabul ediyor. Açık havada yemek yemek için 110metrekarelik bir alanı kaplayan inanılmaz ana güverte bulunuyor.Ana salon, zarif bir Karelian Birchwood bar ve tavandan tabana pencerelere sahiptir, böylece konuklar Asya esintili bir ortamda eğlenirken varış yerlerinin kesintisiz manzarasını görebilirler.Güneşlenme terasında, ay ışığında bir dalış için pelüş koltuk arkalıklarıyla çevrili gizli bir jakuzi var. Ön güverte büyük güneşlenme alanı bulunuyor ve güverte ile aynı hizada olduğu için bu alan aynı zamanda harika bir gözlem alanı ve sosyal alan oluşturur.İşte mega yatın görselleri...