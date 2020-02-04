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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 07:16,Son Güncelleme:/

Lufthansa Çin'e tüm uçuşlarını Şubat ayında iptal etti

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Lufthansa Çin'e tüm uçuşlarını Şubat ayında iptal etti

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını askıya alınmasını 9 Şubat’tan 28 Şubat'a uzatma kararı aldı.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines, Pekin ve Şanghay ile karşılıklı tüm uçuşların 28 Şubat’a kadar askıya almaya karar verdi.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu noktalara uçuşları askıya alma kararının daha önce 9 Şubat olarak açıklandığı hatırlatılarak, koronavirüs hakkında mevcut olan tüm bilgilerin detaylı olarak değerlendirilmesinden sonra askı süresinin 28 Şubat’a uzatıldığı kaydedildi.

Nanjing, Shenyang ve Qingdao'ya 28 Mart 2019’a kadar uçuşların yapılmayacağına yer verilen açıklamada, Hong Kong'a karşılıklı uçuşların ise planlandığı şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Lufthansa Group’un düzenli olarak Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan Çin ana karası ile (Nanjing, Pekin, Şangay, Shenyang ve Qingdao) haftada toplam 54 uçuş gerçekleştirdiğine yer verilerek, koronavirüs ile ilgili durumun yakından izleneceği vurgulandı.

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