Lojman satışlarına finansman desteği

Emlak Katılım, kamu lojman satışları için finansman desteği sunmaya devam ediyor. Sürece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokolle başlayan Emlak Katılım, yaklaşık 50 bin kamu lojmanının satışına dair finansman desteği sağlıyor. Kamu lojman satışlarında gerçekleştireceği finansman desteğinde oran değişikliğine giden banka, yeni oranını yüzde 0,76 olarak açıkladı. Güçlü bir şekilde geçiş yaptığımız normalleşme döneminde Emlak Katılım, başlatacağı kamu lojman satışlarının tüm vadelerinde yüzde 0,76 oranı ile konut finansmanı sunmaya hazırlanıyor.

Finansman desteği hakkında açıklama yapan Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, şunları aktardı:

“Emlak Katılım olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürün ve çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunarak onların ihtiyaçlarına yanıt vermek istiyoruz. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında kamu lojmanları için özel finansman desteğimizi sürdürüyoruz. Kamu lojmanı almak isteyenlere 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,76 oranlı finansman desteği sunuyoruz.”

LOJMAN SAKİNLERİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Lojman satışlarında öncelikli satın alma hakkı lojman içerisinde oturan kamu çalışanlarına veriliyor. Kamu çalışanları oturdukları konutları ihale sonrası peşin ya da kredili olarak satın alabiliyor. Satışın peşin yapılması durumunda, ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor.