Lityum sınavı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityumun Türkiye’nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.



YÜKSEK AKIM TESTİ

Dönmez, Eskişehir Kırka’da üretimi devam eden lityumun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden geçtiğini söyledi. Dönmez, “Bor atıklarından elde ettiğimiz yüzde 99.5 saflıktaki lityum, ASPİLSAN Enerji tarafından karakterize edilerek lityum pil hücrelerinde test edildi. İlk testlerde, özellikle yüksek güç pil hücreleri tarafından gereken yüksek akım sağlayabilme özelliği test edildi ve ticari muadilleriyle aynı performansı ortaya koyduğu belirlendi” diye konuştu. Türkiye’nin bor cevherinin Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerine enerji vereceğine dikkat çeken Dönmez, “Kırka Tesisleri’nde ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG, mobil cihazlar, tabletler ve akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanaağız” dedi.

İLK HEDEF 10 TON ÜRETİM

Dönmez, lityum üretim tesisinin temelinin atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını belirterek, “Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı Türkiye’nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor” dedi. Dönmez, “Arkadaşlarımız üretilen numuneleri Ar-Ge aşamasında ve üretim sonrasında defalarca test aşamasından geçirdiler. Olumlu sonuçlar geldi”dedi.

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