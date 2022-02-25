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Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı

#Linyit Üretimi#Linyit#Ekonomianasayfa
Linyit üretimi yüzde 11,9 arttı

Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Aralık ayında 6 milyon 288 bin 817 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ ARALIK AYINDA 123 BİN 233 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taşkömürü satılabilir üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,1 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Aralık ayında 409 bin 244 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 3 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI ARALIK AYINDA 3 MİLYON 171 BİN 41 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

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Taşkömürü ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,1arttı.

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ARALIK AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı Aralık ayında yüzde 90,2 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,9 iken taşkömüründe yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Aralık ayında taşkömürü teslimatının yüzde 59,8'i termik santrallere, yüzde 14,8'i kok tesislerine, yüzde 11,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79,9'u termik santrallere ve yüzde 12,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

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