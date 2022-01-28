Linyit üretimi yüzde 10,6 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Kasım ayında 6 milyon 490 bin 672 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı.

Taşkömürü satılabilir üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 9,7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,0 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Kasım ayında 397 bin 465 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı.