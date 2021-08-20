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GeriEkonomi Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 01:19 | Son Güncelleme:

Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı

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Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), hazirandan sonra temmuz ayında da ülkenin petrolden elde ettiği gelirin 2 milyar doları geçtiğini bildirdi.

NOC'un resmi sitesinde yer alan açıklamada, 2021 yılı temmuz ayında petrol ve yan ürünlerden elde edilen net gelire ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, temmuz ayında ham petrolden 1 milyar 965 milyon dolar, gazdan 81 milyon, petrol ürünlerinden yaklaşık 3,4 milyon, petrokimyadan ise yaklaşık 2,8 milyon dolar gelir elde edildi.

Açıklamada, petrol satışlarından elde edilen toplam net gelirin 2 milyar 52 milyon 167 bin dolar olduğu ifade edildi. Ülkede üretilen ham petrol ve yan ürünlerinin miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya'da haziran ayında da 2 milyarın üstünde petrol geliri elde edilmişti.

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