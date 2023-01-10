Las Vegas’ta Togg rüzgârı esti

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CES 2023’e katılmak üzere ABD’de bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buradaki temasları kapsamında Togg’un standını ziyaret etti. Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı olarak nitelendirilen CES 2023’teki, “Togg Dijital Mobilite Bahçesi”ni inceleyen Varank, Togg CEO’su Gürcan Karakaş ile birlikte, “Beyond X” adıyla tanıtılan ve mobiletinin ‘yarından sonrası’na ilişkin ipuçları veren alanı da deneyimledi.

Bakan Varank’a ziyaretinde, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti. Ziyarette gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Varank’ın demeçlerinde şu ayrıntılar öne çıktı:

TOGG VİZYONU: CES, 1960’lı yıllardan itibaren yapılan dünyanın en önemli elektronik fuarlarından biri. Firmalar, her yıl buraya gelerek yeni ürünlerini ve teknolojilerini tanıtıyor. Togg da iki yıldır bu fuarda. Geçen sene ilk kez katıldığında insanlar garipsemişti. Bir otomobil markasının elektronik fuarında boy göstermesi, yeni kabul edilebilir bir anlayıştı. Togg, “Bir otomobilden daha fazlası” diyerek yola çıktı. Aslında dönüşen otomotiv endüstrisinde teknolojiler, beklentiler ve otomobillerin kullanıcıya sunduğu imkânlar da değişiyor. Togg, bir teknoloji firması olduğunu göstermek için geçen sene bu fuardaydı. Geldiğimiz noktada çok daha fazla otomotiv markasının burada olduğunu görüyoruz. Bu manada Togg’un bir vizyon ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.

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CES’TE KUYRUK: Togg bir başarı hikâyesi olmak istiyor; sadece Türkiye açısından değil, global bir marka haline gelmeye çalışıyor. Bunun gibi etkinlikler de bu vizyon açısından önemli. Fuarın en güzel stantlarından biri burada. Kullanıcı deneyimi için insanlar dakikalarca sırada bekliyor. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu fuara daha çok katılımla boy göstermek istiyoruz. Dünyanın vitrini diyebileceğimiz bu etkinlikte daha fazla Türk firmasıyla yer almak istiyoruz. Bunun için de bakanlık olarak farklı desteklerimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda artıracağız.

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TOGG’A DAİR HER ŞEY: Bir otomobilden fazlası diye yola çıktığımız Togg’un fuarda bu seneki konsepti, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösteriyor. Togg’un yeni çıkacak uygulaması sayesinde vatandaşlar, otomobile dair merak ettikleri bütün soruların cevaplarını bulabilecekler. Togg’un kullanıcılara yönelik uygulaması da hayata geçer geçmez bu deneyimin ayrılmaz bir parçası olacak. Vatandaşlarımız araca nasıl erişeceklerini, nasıl satın alabileceklerini ve ulaşabileceklerini bu uygulamadan görebilecekler.

TEKNOLOJİ KÖŞELERİ: Togg, geçen sene geleceğin aracını tanıtan bir konseptle buradaydı. Bu yıl da kullanıcı deneyimi ve kullanıcının nelerle karşılaşabileceğinin bir örneğini ortaya koymuş oldu. Aslında farklı köşelerde, farklı vizyonlar ortaya koyuyorlar. Hemen gerimizde dijital ile gerçeğin yeni otomobillerde nasıl bir araya getirilebileceğinin en güzel örneklerinden biri ortaya konuluyor. Yapay zekayla geliştirilmiş görüntülerin içerisinde adeta gerçeği yaşıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Bu da aslında geleceğin teknolojilerinin neler vaat edebileceğini gösteriyor.

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MART SONU YOLLARDA: Şubatın yarısında ön satışlar başlayacak. Mart ayının sonuna doğru da bu araçların satıldığını, yollara çıktığını göreceğiz.

CEO’LAR VE TÜRK STARTUPLARLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Mustafa Varank, ABD temasları çerçevesinde CES’in CEO’su Gary Shapiro ve dünyanın önde gelen erken aşama girişim sermayesi fonu Plug & Play’in kurucusu Saeed Amidi ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Varank, CES 2023’te Togg ve bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle fuarda yer alan Türk startup firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Varank, ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle çeşitli programlarda bir araya geldi.