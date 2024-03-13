Larry Ellison'un serveti bir günde 15 milyar dolar arttı

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Ünlü milyarder Larry Ellison, sahibi olduğu yazılım şirketi Oracle'ın hisselerinin son iki yılın en yüksek artışını kaydetmesinin ardından bir günde 15 milyar dolar kazanç elde etti.

CNBC'nin haberine göre Oracle’ı 1977′de kuran Ellison, 146 milyar dolar değerindeki hissesiyle şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor. Bloomberg milyarderler endeksine göre Ellison dünyanın en zengin yedinci kişisi konumunda. Ellison, listede ünlü yatırımcı Warren Buffett'in hemen önünde yer alıyor.

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Oracle hisseleri, şirketin üçüncü çeyrekte analistlerin beklentilerini aşan gelir açıklamasının ardından yüzde 12 artışla 127,54 dolardan kapandı. Şirketin bulut hizmetleri ve lisans destek segmentindeki geliri tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 12 arttı. Yapay zeka teknolojilerine olan ilgi, şirketin hisselerinin değerlenmesini sağlayan en büyük nedenlerden biri.

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DEVASA VERİ MERKEZLERİ İNŞA EDİLİYOR

Halen Oracle’ın baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapan Ellison, "Çok sayıda veri merkezi inşa ediyoruz. Bu veri merkezlerinden bazıları dünyadaki en büyük yapay zeka veri merkezleri olacak" dedi

Geçen yıl Oracle hisseleri yüzde 52 artış göstererek Ellison’ın değerini yaklaşık 50 milyar dolar artırdı. Şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 34 değer kazanan S&P 500 endeksinin üzerinde performans sergiledi.