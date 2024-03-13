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Altında gerileme başladı

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Altında gerileme başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:38

ABD ekonomisine ilişkin enflasyon ve istihdam verisinin olumsuz gelmesiyle birlikte altın güç kaybetmeye başladı.

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Piyasalar ABD verisine göre yön bulmaya çalışıyor. Altın verisi de verilerden etkileniyor. ABD ekonomisine ilişkin istihdam ve enflasyon verisinin yüksek gelmesi altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Altın dün akşam saatlerinde ABD enflasyonunun açıklanması akabinde dalgalı seyre yöneldi.

Ons altın güne 2158 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2155 dolar, en yüksek de 2161 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2158 dolardan işlem geçiyor.

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın ise güne 2225 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2218 lira, en yüksek de 2250 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2226 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 2394 liradan alış, 2421 liradan satış gerçekleştiriyor.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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