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Lagarde'dan resesyon uyarısı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Resesyon#Ekonomi
Lagardedan resesyon uyarısı geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 08:27

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Resesyon olasılığı arttı. Euro Bölgesi genelinde enflasyon çok yüksek" dedi.

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Avrupa'daki enflasyon sorunu her geçen gün derinleşiyor. 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşılaşan AB ülkelerinde hayat her geçen gün daha da pahalılaşıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları enflasyonu düşürmek için yeterli olmayıp resesyonu tetikler hale geldi.

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde "Büyüme görünümü Eylül ayından bu yana zayıfladı. Resesyon olasılığı arttı. Euro Bölgesi genelinde enflasyon çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Lagarde konuşmasının devamında "Mali destekler kısa süreli ve hedefli olmalı. Euro Bölgesi genelinde enflasyon çok yüksek. Nihai faiz oranın enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini sağlamalı. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalır ise risk o kadar büyür. Faiz oranları henüz olması gereken yere ulaşmadı" dedi.

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#Avrupa#Resesyon#Ekonomi

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