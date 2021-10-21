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Kuzene Filipinli Julia tuzağı

#Filipiler#Julia Ann Napari#Mehmet Yılmaz
Kuzene Filipinli Julia tuzağı

Çalıştığı kurumdan ikramiye çekip birçok bankadan da kredi alarak sırra kadem basan Mehmet Yılmaz, Filipinler’e kaçtı. Sonrasında kuzenini de ‘evlendirme’ vaadiyle Filipinler’e çağırdı. Burada Julia Ann Napari ile evleneceğini düşünen kuzen Kürşat Yılmaz bir dizi evrağa imza attı. Ancak Kürşat Yılmaz, kuzeni Yılmaz tarafından dolandırıldı. Açılan dava sonucunda Kürşat Yılmaz’ı dolandıran Mehmet Yılmaz hapis cezasına çarptırıldı.

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İŞLEME konulan sahte senetler birçok kişi veya şirketi büyük sorunlarla yüzyüze bırakabiliyor. Belediye işçisi Kürşat Yılmaz’ın (44) başı da bir süredir 450 bin liralık bir sahte senetle dertte. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, Antalya Kumlucu’da imamlık yapan Mehmet Yılmaz (39), çalıştığı kurumdan ikramiye çekip birçok bankadan da kredi alarak sırra kadem bastı. Kumluca’dan Filipinler’e gittiği ortaya çıkan Yılmaz bir süre sonra kuzeni Kürşat Yılmaz’ı yanına çağırdı. Yılmaz, kuzenine, “Burada restoran açtım. İşlerim yolunda. Sen de buraya gel. Seni burada evlendiririm de” dedi. Kürşat Yılmaz, kuzeninin söylediklerine inanarak bu ülkeye gitti. Yılmaz, kuzenini, Filipinli Julia Ann Napari ile tanıştırdı. Yılmaz, bu kadınla evleneceğini düşünerek bir dizi evrağa imza attı.

EVİNE HACİZ KONULDU

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Yılmaz, İstanbul’a döndükten bir süre sonra, kredi ile aldığı Kayaşehir’deki evin üstüne haciz konulduğunu fark etti. Yılmaz, icra dosyasına baktığında durumu anladı. Haciz işlemi bir senet nedeni ile yapılmıştı. Senette borçlu olarak Kürşat Yılmaz’ın, alacaklı olarak ise Mehmet Yılmaz’ın adı yer alıyordu. Senedi işleme koyan kişinin ise Hünkar Meletli (43) olduğu anlaşıldı. Kuzenine bir borcu bulunmayan Kürşat Yılmaz, yaptığı araştırmada, evleneceği vaadi ile tanıştırıldığı kadının da, kuzen Yılmaz’ın sevgilisi olduğunu öğrendi.

Kuzene Filipinli Julia tuzağı

BANA BORCU VARDI

Kürşat Yılmaz’ın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Alınan bilirkişi raporları senedin sahte olduğunu ortaya koydu. Haklarında, 200’e yakın dolandırıcılık, sahtecilik ve tefecilik dosyası bulunan Mehmet Yılmaz ve Hünkar Meletli hakkında ‘nitelik dolandırıcılık’ davası açıldı. İki sanık ise yargılama aşamasında verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedi. Hünkar Meletli “Ben Kürşat Yılmaz’ı tanımıyorum. Mehmet Yılmaz ile döner restoranı açacaktım. Kendisine 450 bin TL para verdim. Bu senedi de teminat olarak bana verdi” dedi. Mehmet Yılmaz ise “Kuzenime 90 bin dolar ile 140 bin TL para vermiştim. Bu senedi de borcuna karşılık verdi” diye savunma yaptı.

AMCASI ANLATTI

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Mahkemede bilgi sahibi olarak dinlenen amca Salih Yılmaz ise “Yeğenim Mehmet Yılmaz, imamlık yaparken birçok bankayı dolandırarak Filipinler’e gitti. Bir diğer yeğenim Kürşat’ı da evlendirme bahanesi ile bu ülkeye götürüp orada evrak imzalatmış. Yeğenim Kürşat işçilik yapıyor. Sanık olan yeğenim Mehmet ise akrabalarını dolandırarak geçiniyor. Zaten kendisi de bize açık açık ‘dolandırıcı’ olduğunu söylüyor” dedi. Bir diğer bilgi sahibi Murat Budak ise, ifadesinde, Mehmet Yılmaz’a, sahte senet düzenleme fikrini Hünkar Meletli’nin verdiğini, ikilinin yaptıkları görüşmeye kendisinin de tanık olduğunu söyledi.

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Kuzene Filipinli Julia tuzağı

İKİ SUÇTAN DA CEZA VERİLDİ

YAPILAN yargılama sonrası ağır ceza mahkemesi Mehmet Yılmaz hakkında, ‘dolandırıcılık suçundan’ 2 yıl 6 ay, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Hünkar Meletli hakkında ise, mahkumiyet için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat kararı aldı.

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#Filipiler#Julia Ann Napari#Mehmet Yılmaz

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